LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CSG® (NASDAQ: CSGS) heeft vandaag aangekondigd dat het zijn relatie met Inmarsat, een leider in wereldwijde, mobiele satellietcommunicatie, heeft uitgebreid. Als onderdeel van deze meerjarige overeenkomst verplaatst Inmarsat zijn activiteiten op het gebied van facturering en inkomstenbeheer naar een geconsolideerd, cloudgebaseerd managed services-model ontwikkeld door CSG, ter vervanging van bestaande externe en op maat gemaakte legacy-oplossingen.

“CSG werkt al bijna 20 jaar samen met Inmarsat om het meeste uit onze activiteiten op het gebied van facturering en inkomstenbeheer te halen, waardoor de introductie van nieuwe producten en diensten mogelijk wordt gemaakt en de efficiëntie van ons bedrijf toeneemt”, aldus David Thornhill, senior vice president, Group IT Inmarsat. “Door over te stappen op een cloudgebaseerd model voor beheerde services, zal CSG een meer flexibele, kosteneffectieve benadering bevorderen van hoe we onze retail- en groothandelsactiviteiten runnen en tegelijkertijd een duurzaam model creëren voor toekomstig succes.”

