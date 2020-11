Implanet signe un partenariat de commercialisation au Mexique pour les produits issus de sa plateforme JAZZ®

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui l’homologation par Cofepris1 de ses produits issus de la gamme Rachis JAZZ® et la signature d’un contrat de distribution avec la société Novovascular Technologies, pour leur commercialisation sur le marché mexicain.

Société spécialisée dans l’offre de produits innovants aux professionnels de santé, Novovascular Technologies dispose des droits commerciaux de la plateforme JAZZ® au Mexique. Ce contrat de distribution, permet à Implanet de s’implanter sur le marché mexicain de la chirurgie du Rachis, premier marché d’Amérique centrale estimé à plus de 60 millions de dollars2. Le marché mexicain était une cible jugée prioritaire par Implanet dans son plan d’internationalisation, en particulier pour l’intérêt de la technologie des liens sous-lamaires issue de l’expérience clinique dite technique de « Luqué » dans le traitement des déformations rachidiennes.

Implanet distribue ses produits en direct ou grâce à des alliances fortes avec des distributeurs de qualité dans plus de 15 pays. Ce nouveau partenariat vient renforcer son potentiel commercial outre-Atlantique, en complément d’une activité déjà bien établie au Brésil.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « La signature de ce nouveau partenariat de distribution, consécutif à l’homologation de nos produits par la Cofepris, nous permet enfin d’être présent au Mexique, premier marché d’Amérique centrale. Le Mexique est historiquement lié à la technique des liens sous-lamaires, exploitée par notre plateforme JAZZ®. L’homologation de nos produits dans cette zone géographique représente une avancée significative et permet à Implanet d’étendre son réseau international de distribution, en ligne avec sa stratégie commerciale et réglementaire. Grâce à cette signature, Implanet poursuit son objectif de nouer des partenariats forts de distribution, modèle ayant déjà fait ses preuves, comme récemment aux États-Unis avec l’homologation du Mariner Cap par SeaSpine. »

Sergio Rangel, General Manager de Novovascular Technologies, ajoute : « L’addition de la plateforme JAZZ® à notre gamme de produits s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à apporter aux chirurgiens et à leurs patients des produits innovants, reconnus pour leur valeur clinique au niveau mondial. Nous nous réjouissons de ce partenariat nous liant à Implanet et sommes impatients de débuter la commercialisation de ses produits dès le début de l’année 2021. »

Prochain évènement financier :

- Chiffre d’affaires annuel 2020, le mardi 19 janvier 2021 après bourse3

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

1 Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios : la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires au Mexique)

2 Source : Millenium Research Group

3 Sous réserve de modification potentielle