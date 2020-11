STERLING, Va.--(BUSINESS WIRE)--BringCom Incorporated, een toonaangevende leverancier van connectiviteitsoplossingen in Afrika, heeft aangekondigd dat het een nieuw partnerschap en interconnectie overeenkomst heeft gesloten met Ethio Telecom. Dit nieuwe partnerschap geeft BringCom nog een kans om zijn bestaande Pan-Afrikaanse MPLS-netwerk uit te breiden en te verbeteren. Deze network-to-network interface (NNI) stelt BringCom in staat naadloze Layer 2- en Layer 3 MPLS-diensten aan te bieden aan zijn overheids- en zakelijke klanten in Ethiopië.

“We zijn verheugd met een nieuwe NNI in Ethiopië, dankzij de uitnodiging van onze partner Ethio Telecom”, zegt Fabrice Langreney, President en CEO bij BringCom. “Deze nieuwe dienst is de nieuwste toevoeging aan ons Afrikaanse netwerk en stelt ons in staat om het internationale verkeer van onze klanten vanuit Ethiopië via Djibouti naar overal ter wereld te verzenden.”

