Hypera Pharma se cambia al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP

Hypera Pharma Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Hypera Pharma Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS & SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Hypera Pharma, la compañía farmacéutica más grande de Brasil, migró de SAP al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP ECC 6.0 altamente personalizadas, la base de datos Microsoft SQL Server y el software SAP BusinessObjects. Además, la empresa cambió de Solution Manager de SAP a Rimini Street Watch para SAP, lo que garantiza un monitoreo continuo para sus sistemas SAP. Al migrar al soporte de Rimini Street, Hypera Pharma logró aprovechar sus importantes ahorros en soporte para financiar las prioridades de transformación empresarial de la compañía, incluida la expansión de la marca farmacéutica corporativa y la financiación de investigación y desarrollo (Research and Development, R&D) farmacéuticos de vanguardia con Hynova, el centro de investigación moderno de la empresa en Brasil.

La adquisición impulsa la innovación al asociarse con líderes empresariales y de TI

Con sede en São Paulo, Hypera Pharma produce marcas de medicamentos populares que consumen más de 200 millones de brasileños, junto con vitaminas, suplementos nutricionales y productos dermocosméticos. A fines de 2017, la empresa anunció una nueva marca corporativa con un enfoque exclusivo en el sector farmacéutico, una industria competitiva que exige altas inversiones en innovación y R&D, junto con una mayor capacidad para lanzar nuevos productos y medicamentos a sus consumidores con mayor frecuencia. Esta nueva dirección comercial impulsó a los líderes de Hypera Pharma para reinventar sus operaciones, realinear las prioridades comerciales y buscar iniciativas para impulsar la optimización de costos.

Los líderes de Adquisición y TI de Hypera Pharma encabezaron la decisión de cambiar al soporte de Rimini Street, ya que tenían la tarea de optimizar los recursos y aprovecharon la oportunidad de reducir los elevados costos de la empresa en soporte y mantenimiento de SAP y, a su vez, mejorar el servicio de soporte. Trabajaron en estrecha colaboración para crear un caso de negocios para demostrarle al director ejecutivo de la empresa que elegir el soporte independiente proporcionaría seguridad, eficiencia operativa y ahorros. Los directores de Adquisición y TI de la empresa determinaron que Hypera Pharma no debía quedar limitada a la ruta de actualización con límite de tiempo a S/4HANA del fabricante, ya que no tenía sentido para la empresa a corto plazo. Revelaron poco valor y ningún retorno de la inversión (Return On Investment, ROI) en hacer este movimiento altamente disruptivo cuando su actual sistema de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) personalizado satisfacía perfectamente sus necesidades comerciales.

“Los líderes de Adquisición deben sentirse capacitados para aportar ideas a los directores de la empresa sobre cómo su organización puede ser más estratégica y alinearse con las prioridades comerciales. Tienen influencia en quienes toman decisiones sobre la forma en que las iniciativas de TI, como la adopción de soporte independiente, agregan valor y liberan recursos para la innovación y otros proyectos importantes”, expresó Humberto Guimaraes, Director de Adquisición de Hypera Pharma. “El cambio al soporte de Rimini Street es parte de una nueva mentalidad que ha permitido a la empresa tener más importancia en la industria farmacéutica. Con nuestros ahorros en soporte, podemos aumentar las inversiones en toda la empresa, incluidas la digitalización, la automatización de procesos, las nuevas aplicaciones de ERP y R&D de productos que modernizan las operaciones de logística y permiten la rastreabilidad del producto”.

Soporte ultrasensible con acuerdos de nivel de servicio líderes en la industria

Hypera Pharma, junto con todos los clientes de Rimini Street, se beneficia del modelo flexible de soporte de software empresarial de primer nivel de la empresa, incluido su acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) líder en la industria con tiempos de respuesta de 10 minutos para todos los casos críticos de Prioridad 1. A los clientes también se les asigna un Ingeniero de Soporte Primario, respaldado por un equipo de expertos funcionales y técnicos con un promedio de 15 años de experiencia en el sistema de software empresarial específico del cliente. Hypera Pharma usaba algunos componentes de Solution Manager de SAP, pero al trabajar con el equipo de Servicios de Soporte Proactivo de Rimini Street, la empresa implementó Rimini Street Watch para SAP. La solución combina diagnósticos proactivos y paneles de control basados en la web para ayudar a Hypera Pharma a identificar y mitigar problemas antes de que se vuelvan críticos.

“Mantener nuestro soporte de ERP con SAP significaba permanecer en la zona de confort. Rimini Street demostró que el cambio al soporte independiente vale la pena. Ahora hemos reducido nuestros costos de mantenimiento y soporte de SAP, al permitir que esos recursos se dirijan hacia nuestros objetivos comerciales actuales. Ya no nos preocupamos por nuestro soporte de ERP desde que nos cambiamos a Rimini Street”, agregó Guimaraes.

“Las empresas modernas en la era digital como Hypera Pharma, que quieren mantener una posición de liderazgo en el mercado, necesitan optimizar sus costos de TI y encontrar recursos para invertir en innovación y transformación empresarial”, indicó Edenize Maron, Gerenta General de Rimini Street para América Latina. “Los directores de Adquisición y TI de la empresa encabezaron el cambio al soporte independiente para generar ahorros de costos que contribuyeron a los objetivos comerciales estratégicos de la organización, incluida la modernización de la logística y la aceleración de R&D para llevar productos al mercado más rápidamente. Esto demuestra cuán clave es que todos los líderes de la empresa participen en el apoyo al crecimiento y la innovación”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 3,500 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, pero son declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otras, la duración y el impacto económico, operativo y financiero en los negocios de Rimini Street de la pandemia de la COVID-19, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los eventos catastróficos que interrumpen los negocios de Rimini Street o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; la capacidad y necesidad de Rimini Street de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y la capacidad de Rimini Street de generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de Rimini Street de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 % de Rimini Street; los cambios en los impuestos, las leyes y las regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades de la gestión de rentabilidad del crecimiento; la adopción de los clientes de Rimini Street de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), la Advanced Database Security de Rimini Street y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce; junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en virtud del título “Factores de Riesgo” en el Informe trimestral del Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 5 de agosto de 2020 y actualizado eventualmente en otras presentaciones de Rimini Street ante la Bolsa de Comisión y Valores. Además, las declaraciones a futuro proporcionan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento más adelante, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2020 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.