Gecina signe un accord avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon, pour faciliter le logement du personnel soignant

Après l’annonce, le 27 octobre 2020, de son partenariat avec l’AP-HP, Gecina (Paris:GFC) poursuit ses engagements en signant une nouvelle convention avec le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon pour loger du personnel soignant dans ses résidences YouFirst Campus.

Gecina s’engage à proposer au groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon 20 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1 dans les résidences YouFirst Campus Paris Montsouris et Paris Bagnolet. Ces résidences disposent d’une excellente desserte et sont idéalement situées pour accueillir des personnels de chacun des deux sites du groupe hospitalier, notamment les infirmiers et infirmières particulièrement mobilisés dans la crise sanitaire actuelle.

Au cours de la première vague de l’épidémie de COVID-19, Gecina avait répondu à l’effort de solidarité nationale visant à créer des places d’hébergement pour le personnel soignant en poste ou appelés dans les hôpitaux de la région Ile-de-France. Gecina, à travers son offre YouFirst Campus, avait mis à disposition des logements qui avaient été libérés par les étudiants.

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20 milliards d’euros à fin juin 2020.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son label d’engagement pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. En 2020, Gecina a obtenu la note maximale de A au classement CDP sur le changement climatique.

www.gecina.fr