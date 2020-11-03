花旗獲選為Gavi, The Vaccine Alliance的COVAX Facility財務顧問

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--花旗(Citi)今天宣佈，公司已被Gavi, the Vaccine Alliance選為其新冠疫苗全球採購機制COVAX Facility的財務顧問。

COVAX Facility是COVAX的一部分，這個全球多邊倡議旨在於公平公正的基礎上開發、製造和分配新冠疫苗。該倡議由Gavi, the Vaccine Alliance、流行病防範創新聯盟(CEPI)和世界衛生組織(WHO)共同主導，與已開發及開發中國家的疫苗製造商、聯合國兒童基金會(UNICEF)、世界銀行(World Bank)、民間組織及其他機構展開合作。

花旗將就減輕主權、信用和營運風險的結構為Gavi提供專業意見，幫助COVAX Facility推動向眾多製藥公司集中採購安全有效的新冠疫苗，並在獲准後公平地分配給所有的COVAX參與經濟體。

花旗集團總裁兼全球消費銀行業務執行長Jane Fraser表示：「花旗認為此次獲選無疑彰顯了我們的公司形象，進一步突顯出我們為了對抗此次危機而多管齊下，付出了巨大的努力。要終結這次危機，疫苗的融資是其中的關鍵，花旗非常榮幸為這項前所未有的工作貢獻力量。我們集合全公司頂尖人才的智慧，支援Gavi達成其全球目標。」

在第一階段直至2021年底，COVAX Facility希望拿到20億劑疫苗的供應，並分配給成員國的民眾。目前已有超過180個主權政府實體加入該方案。

作為顧問，花旗將就確定與該方案有關的風險緩解和實施策略提供建議和幫助，包括幫助制定相關策略來運行和維持COVAX Facility。

Gavi執行長Seth Berkley博士表示：「COVAX是讓各國人民在新冠疫苗一經上市便能快速、公平、公正地進行接種的最好機會。我們非常高興花旗能夠參與其中，以專業的外部建議與我們的內部專長相輔相成，讓COVAX Facility從中受益，以此支持我們的重要工作，降低風險，盡可能為COVAX Facility設計最有效的結構。」

在整個疫情期間，花旗與各政府及私人部門密切合作，力求找到流動性替代方案和融資解決方案來因應新冠肺炎疫情。這包括開發銀行和非政府組織的大規模針對性抗疫措施，包括世界銀行、非洲開發銀行(Africa Development Bank)、金磚國家新開發銀行(New Development Bank)以及Gavi自身的國際免疫融資機制(IFFIm)的COVID-19緊急應變計畫，而花旗最近在IFFIm的5億美元疫苗債券中擔任共同承銷商。

花旗的銀行、資本市場和諮詢業務副董事長，以及花旗團隊的首席顧問Jay Collins表示：「新冠疫苗的公平、快速、有效融資和分配依然是我們終結這場危機的最大希望，我們將為這一目標努力促使COVAX Facility最佳化。」他繼續說道：「該方案的規模和複雜度都是前所未有的，它對於全世界是刻不容緩的。」

Gavi金融和業務董事總經理Assietou Sylla Diouf表示：「我們很高興就這一里程碑式的工作與花旗展開合作。鑑於我們目前所面臨的危機，該方案具有無與倫比的重要意義。花旗在160多個國家和地區有很大的影響力，其專業知識將幫助確保COVAX Facility的金融機制能夠為COVAX雄心勃勃的目標提供最佳支援，力求到2021年底終結疫情大流行的急性期。」

花旗始終致力於為客戶及社區合作夥伴提供支援，針對新冠疫情做出對社會有正面影響、對環境具有永續性的因應措施。花旗及花旗集團基金會(Citi Foundation)迄今已承諾捐贈超過1億美元支持全球新冠疫情相關的社區救助工作。花旗在各個聯合國永續發展目標(SDG)方面為利害關係者提供資助，這讓花旗引以為傲，而與Gavi之間的合作將對達成「SDG 3：確保健康的生活，促進各年齡層人群的福祉」有所貢獻，這尤為令人自豪。

關於花旗

花旗集團為一間世界級之銀行，服務全球超過160多個國家及地區約2億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務，包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

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