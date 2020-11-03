花旗被选定作为Gavi, The Vaccine Alliance的COVAX Facility财务顾问

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--花旗(Citi)今天宣布，公司已被Gavi, the Vaccine Alliance选定作为其新冠疫苗全球采购机制COVAX Facility的财务顾问。

COVAX Facility是COVAX的一部分，这个全球多边倡议旨在于公平公正的基础上开发、制造和分配新冠疫苗。该倡议由Gavi, the Vaccine Alliance、流行病防范创新联盟(CEPI)和世界卫生组织(WHO)联合牵头，与发达及发展中国家的疫苗制造商、联合国儿童基金会(UNICEF)、世界银行(World Bank)、民间组织及其他机构开展合作。

花旗将就减轻主权、信用和运营风险的结构为Gavi提供专业意见，帮助COVAX Facility更好地向众多制药公司集中采购安全有效的新冠疫苗，并在获准后公平地分配给所有COVAX参与的经济体。

花旗集团总裁兼全球消费银行业务首席执行官Jane Fraser表示：“花旗认为此次获选无疑彰显了我们的公司形象，它进一步突出了我们为了抗击此次危机，多管齐下，付出了巨大的努力。要终结这次危机，疫苗的融资是其中的关键，花旗非常荣幸为这项前所未有的工作做出贡献。我们集合全公司顶尖人才的智慧，支持Gavi实现其全球目标。”

在第一阶段直至2021年底，COVAX Facility希望拿到20亿剂疫苗的供应，并分配给成员国的民众。目前已有超过180个主权政府实体加入该方案。

作为顾问，花旗将就确定与该方案有关的风险缓解和实施策略提供建议和帮助，包括帮助制定相关策略来支持COVAX Facility的运作和维持。

Gavi首席执行官Seth Berkley博士表示：“COVAX是让各国人民在新冠疫苗一经上市便快速、公平、公正地进行接种的最好机会。我们非常高兴花旗能够参与其中，以专业的外部建议与我们的内部专长相辅相成，让COVAX Facility从中受益，以此支持我们的重要工作，降低风险，尽可能为COVAX Facility设计最有效的结构。”

在整个疫情期间，花旗与各政府及私营部门紧密协作，力求找到流动性替代方案和融资解决方案来应对新冠肺炎疫情。这包括开发银行和非政府组织的大规模针对性抗疫措施，包括世界银行、非洲开发银行(Africa Development Bank)、金砖国家新开发银行(New Development Bank)以及Gavi自身的国际免疫融资机制(IFFIm)开展的COVID-19应急计划，而花旗最近在IFFIm的5亿美元疫苗债券中担任联席账簿管理人。

花旗的银行、资本市场和咨询业务副董事长，以及花旗团队的首席顾问Jay Collins表示：“新冠疫苗公平、快速、有效的融资和分配依然是我们终结这场危机的最大希望，我们将为着这一目标，努力优化COVAX Facility。”他继续道：“该方案的规模和复杂度都是前所未有的，它对于世界是刻不容缓的。”

Gavi金融和业务董事总经理Assietou Sylla Diouf表示：“我们很高兴就这一里程碑式的工作与花旗开展合作。鉴于我们目前所面临的危机，该方案具有无与伦比的重要意义。花旗在160多个国家和地区有着很大的影响力，其专业知识将帮助确保COVAX Facility的金融机制能够最好地支持COVAX雄心勃勃的目标，力求到2021年底终结疫情大流行的严重阶段。”

花旗始终致力于为客户及社区合作伙伴提供支持，针对新冠疫情做出对社会有积极影响的、对环境具有可持续性的应对措施。花旗及花旗集团基金会(Citi Foundation)迄今已承诺捐赠超过1亿美元支持全球新冠疫情相关的社区救助工作。花旗在各个联合国可持续发展目标(SDG)方面为利益攸关方提供资助，这让花旗引以为傲，而与Gavi之间的合作将为实现“SDG 3：确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉”做出巨大的贡献，这尤为令人自豪。

关于花旗

花旗集团为一间世界级之银行，服务全球超过160多个国家及地区约2亿名客户。花旗集团为消费者、企业、政府及机构提供一系列多元化之金融产品及服务，包括零售银行及信贷、企业及投资银行、证券经纪、金融交易服务及财富管理等。

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