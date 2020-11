Oncodesign annonce la signature d’un contrat de Drug Discovery avec ViraTherapeutics, filiale de Boehringer Ingelheim

DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la signature d’un nouveau contrat de services pluriannuel (DDSA1) avec ViraTherapeutics, filiale de Boehringer Ingelheim basée à Innsbruck, en Autriche, spécialisée dans les immunothérapies virales oncolytiques2.

Dans le cadre de cet accord, Oncodesign devient ainsi un partenaire privilégié de la société de biotechnologie autrichienne ViraTherapeutics pour la réalisation de l’évaluation préclinique de ses programmes d’immunothérapies, basés sur une nouvelle génération de virus modifiés de la stomatite vésiculaire (VSV-GP), en immuno-oncologie et pour le traitement de maladies infectieuses.

D’une durée de 2 ans, ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement d’Oncodesign, visant à accompagner des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies au cours des étapes de développement précoces de leurs innovations thérapeutiques, via la mise en place d’accords stratégiques globaux.

« Nous sommes très heureux de nous associer au travers de cet accord non seulement à ViraTherapeutics, un innovateur de premier plan dans le développement de thérapies virales oncolytiques, mais également à une partie de Boehringer Ingelheim. Nous nous réjouissons de participer à notre échelle à leurs différents programmes de recherche innovants en oncologie, » commente Fabrice Viviani, Directeur Général de la Business Unit Oncodesign Services.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par ViraTherapeutics comme partenaire privilégié pour réaliser l’évaluation de leurs virus oncolytiques. Ce partenariat, qui confirme une nouvelle fois la pertinence et l’intérêt de l’industrie pour notre offre de service DDSA, consolide notre volonté de poursuivre la mise en place d’accords stratégiques avec des sociétés de biotechnologie innovantes et des grands décideurs de l’industrie pharmaceutiques, afin de mettre au point le plus vite possible de nouvelles innovations thérapeutiques pour améliorer la prise en charge des patients et répondre aux forts besoins thérapeutiques en oncologie et dans les maladies infectieuses, » poursuit Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign.

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

1 Drug Discovery Strategic Alliance

2 Les thérapies virales oncolytiques utilisent un virus conçu pour infecter et se répliquer spécifiquement dans les cellules cancéreuses, ce qui conduit à leur destruction sans toucher aux cellules saines