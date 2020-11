STERLING, Va.--(BUSINESS WIRE)--BringCom Incorporated, un importante fornitore di soluzioni di connettività in Africa, ha annunciato di aver stretto una nuova collaborazione e un accordo di interconnessione con Ethio Telecom. Questa nuova collaborazione offre a BringCom un'altra occasione per contribuire e valorizzare la sua rete MPLS panafricana esistente. Questa interfaccia network-to-network (NNI) consente a BringCom di offrire servizi MPLS Layer 2 e Layer 3 senza soluzioni di continuità al proprio governo e ai clienti aziendali in Etiopia.

“Siamo lieti di avere un nuovo NNI in Etiopia, grazie all'invito della nostra azienda partner Ethio Telecom”, ha dichiarato Fabrice Langreney, Presidente e CEO di BringCom.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.