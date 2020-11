BringCom annonce un nouveau partenariat et un accord d'interconnexion avec Telecom

STERLING, Virginie--(BUSINESS WIRE)--BringCom Incorporated, un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité en Afrique, a annoncé avoir formé un nouveau partenariat et conclu un accord d'interconnexion avec Ethio Telecom. Ce nouveau partenariat offre à BringCom une nouvelle occasion d'ajouter et d'améliorer son réseau MPLS pan-africain existant. Cette interface de réseau à réseau (NNI) permet à BringCom d'offrir des services MPLS ininterrompus de couches 2 et 3 vers l'Ethiopie à ses clients professionnels et gouvernementaux.

"Nous sommes heureux de disposer d'un nouveau NNI en Ethiopie, grâce à l'invitation de notre partenaire Ethio Telecom," a déclaré Fabrice Langreney, président directeur général de BringCom. "Ce nouveau service est le dernier ajout à notre réseau en Afrique. Il nous permet de transmettre le trafic international de nos clients d'Ethiopie vers n'importe quelle destination du monde, via Djibouti."

Cette interface NNI s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de BringCom en Afrique de l'Est, qui vise à ajouter des itinéraires de connectivité et à proposer des services novateurs tels le SD-WAN et les services Edge dans le nuage. Les services SD-WAN d'entreprise de BringCom permettront de réduire les coûts, d'accroître l'agilité de l'entreprise et d'améliorer la performance des applications multi-cloud. La plateforme de services Edge dans le nuage de BringCom supporte les solutions numériques Infrastructure-as-a-service (IaaS) des centres de données virtuels, et les exigences des machines virtuelles (de calcul) en Afrique de l'Est.

A propos de BringCom (www.bringcom.com)

BringCom Incorporated, qui a son siège à Sterling, Virginie, aux Etats-Unis, a construit des réseaux Ehternet et MPLS pan-africains avec ses propres pôles régionaux (PoP) de Sterling, Londres, Djibouti, Nairobi, Kampala et Lagos. Depuis 1992, BringCom propose des solutions de connectivité internationales et de dernier kilomètre à ses clients professionnels et gouvernementaux aux Etats-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient. La société offre des services Ethernet, MPLS, IPLC et DIA sécurisés et fiables de connectivité WAN et SD-WAN d'entreprise.

