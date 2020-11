MobileIron è tra gli sponsor di ItaliaSec 2020

MILANO--(BUSINESS WIRE)--MobileIron (NASDAQ:MOBL), la piattaforma di sicurezza mobile-centric per l’Everywhere Enterprise, parteciperà in qualità di Silver Sponsor il 17 e 18 Novembre a ItaliaSec, Summit sulla sicurezza IT certificata CPE, che riunisce, quest’anno virtualmente, centinaia di leader senior della cybersecurity del settore pubblico e privato italiano.

ItaliaSec 2020 è una conferenza giunta alla sua quarta edizione consecutiva, a cui MobileIron ha sempre aderito in qualità di sponsor, un evento concepito per consentire a tutti i partecipanti di confrontarsi sui temi della cybersecurity promuovendo lo sviluppo di collaborazioni intersettoriali tra i leader dell’informatica e creare un fronte comune per salvaguardare gli asset aziendali.

MobileIron parteciperà al panel sul tema “L’adozione di un Approccio Zero Trust alla gestione del Rischio” in programma il 18 Novembre a partire dalle 9.00. Nel corso del dibattito si parlerà dei modelli da implementare per introdurre principi di sicurezza Zero Trust, dei possibili ostacoli nell’attuare questa strategia e degli innumerevoli vantaggi assicurati da questo approccio.

“In questi mesi, pur considerando l’emergenza sanitaria, in Italia si sta registrando, rispetto agli anni passati, un costante aumento degli attacchi alle infrastrutture pubbliche e private”, sottolinea Riccardo Canetta, Regional Sales Director Mediterranean Area di Mobileiron e relatore coinvolto nel panel. “Riteniamo importante partecipare a questa conferenza per condividere la nostra esperienza sulle tecniche e i nuovi meccanismi di difesa realizzati dai nostri team di R&D, confrontandoci con i principali innovatori della sicurezza IT”.

I partecipanti potranno prendere parte ai dibattiti dei panel interattivi e accedere alle discussioni di gruppo. Durante la conferenza - tramite presentazioni dinamiche, case-studies e tavole rotonde con i protagonisti della sicurezza – verranno valutati i migliori approcci per affrontare le nuove sfide e analizzate le tendenze e le previsioni attuali della sicurezza informatica per le principali industrie italiane. Saranno approfonditi i temi di Human Factor, Employee Awareness, Third Party Risks, Supply Chain, Cloud Security, Digitalization e Compliance.

Panel esclusivi saranno inoltre dedicati a come gestire gli attacchi hacker, promuovere le soluzioni per la protezione dei dati e molto altro ancora.

