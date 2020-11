Softchoice, distingué par le prix régional et reconnu partenaire canadien de l’année au sommet des partenaires Cisco Digital de 2020

Softchoice awarded Canada Partner of the Year at Cisco Partner Summit Digital 2020 (Graphic: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Softchoice, un fournisseur leader nord-américain de solutions technologiques et de services gérés, reçoit le prix régional et est désigné partenaire canadien de l’année lors du sommet des partenaires Cisco® Digital . Cisco a annoncé les gagnants lors de sa conférence annuelle des partenaires, tenue virtuellement cette année.

« Le fait d’être nommé partenaire canadien de l’année de Cisco reflète l’engagement commun de Softchoice et de Cisco à fournir une expérience client exceptionnelle par le biais de solutions et services innovants », a affirmé Andrew Caprara, vice-président principal, Stratégie et développement commercial, Softchoice. « Cisco est un partenaire formidable. Grâce à la variété de nos services de déploiement, d’adoption, d’optimisation et de services gérés, nous pouvons garantir que nos clients communs profitent davantage de leurs solutions Cisco. »

Ce prix témoigne de l’engagement de Softchoice pour la réussite de ses clients en les aidant à croitre grâce à l’adoption de technologies nuagiques, de logiciels, de solutions de sécurité, productivité et de collaboration. Orientés vers la compréhension des défis du client, les solutions et services de Softchoice sont conçus pour encourager l'adoption de nouvelles technologies par le biais d'une planification, d’une solide formation et de la gestion garantissant la transformation numérique.

« Softchoice représente pour Cisco un partenaire fiable de longue date, qui a su proposer des solutions et services technologiques qui permettent aux organisations de réussir sur la voie de leur transformation numérique », a déclaré Shannon Leininger, présidente et PDG, Cisco Canada. . « Ce prix illustre le vaste savoir-faire technologique et l’expertise de Softchoice qui permettent de fournir de bons résultats commerciaux et d’impacter nos clients. Au nom de Cisco Canada, je félicite toute l’équipe de Softchoice pour cet accomplissement exceptionnel. »

Décernés aux partenaires intermédiaires qui ont pu faire face aux défis commerciaux, les prix mondiaux du sommet des partenaires Cisco Digital sont conçus pour honorer des pratiques commerciales exceptionnelles et récompenser les méthodologies de niveau supérieur. Les facteurs pris en considération sont : les processus innovants, les succès basés sur l’architecture, les programmes stratégiques orientés vers le résultat, la valorisation de nouvelles opportunités et les approches de vente.

« Cisco est fière de collaborer avec des partenaires clés en vue de stimuler la transformation numérique, de créer des solutions puissantes et des approches nouvelles pour répondre aux besoins de nos clients », a déclaré John Moses, vice-président, Organisation des partenaires en Amérique chez Cisco. « C’est un honneur de décerner le prix régional à Softchoice et de le désigner partenaire de l’année à l’occasion de ce sommet des partenaires Cisco Digital, afin de mieux souligner ses excellents accomplissements au Canada. »

« Ce prix témoigne des capacités et de l’expertise de Softchoice s'agissant des solutions de Cisco », a déclaré Alex Osorio, directeur du développement des affaires, Cisco chez Softchoice. « Il représente notre engagement continu à simplifier le parcours vers la transformation numérique pour nos clients, en leur proposant un vaste éventail de services conseil, de déploiement, gérés et d’optimisation en partenariat avec Cisco. »

Les prix régionaux du sommet des partenaires Cisco Digital reviennent aux partenaires les plus performants au sein de marchés technologiques spécifiques dans une région géographique. Tous les récipiendaires sont sélectionnés par un panel composé de cadres régionaux et de l’Organisation des partenaires mondiaux de Cisco. ©

Pour en savoir plus sur l’expertise de Softchoice en matière des solutions Cisco.

À propos de Softchoice :

Softchoice est un des plus grands fournisseurs de solutions technologiques et de services gérés d'Amérique du Nord. Chaque jour, des milliers d'organisations comptent sur Softchoice pour leur fournir la compréhension et l'expertise nécessaires pour accélérer l'adoption des technologiques, tout en gérant les coûts et les risques. Grâce à une perspective unique en la matière, nous encourageons les dirigeants à penser différemment l'impact des technologies sur leurs employés et leurs clients. Softchoice permet aux organisations de bénéficier de tous les avantages de l'infonuagique publique et d'une infrastructure TI moderne grâce à une conception de solution, un déploiement, une gestion d'actifs et des services d'évaluation, tout en apportant une assistance et un mentorat continus via des services gérés. Forte d'un accès aux chaînes d'approvisionnement technologiques les plus efficaces et rentables d'Amérique du Nord, Softchoice assure une fourniture rapide et parfaitement fluide de ses produits à sa clientèle.

À propos de Cisco :

Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des solutions réseau pour Internet. Cisco crée de crée de nouvelles opportunités en repensant vos applications, sécurisant vos données, transformant votre infrastructure et en renforçant vos équipes pour un avenir global et inclusif. Vous pouvez en savoir plus sur The Network et en nous suivant sur Twitter. Cisco et le logo de Cisco Systems sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Cisco et/ou de ses affiliés aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste des marques déposées de Cisco se trouve à www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques déposées citées dans ce document, appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du terme partenaire n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre société.

