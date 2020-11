Citi Selecionado como Consultoria Financeira da Gavi, a COVAX Facility da Vaccine Alliance

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Citi anunciou hoje que a empresa foi selecionada pela Gavi, a Vaccine Alliance, para ser a consultoria financeira da COVAX Facility, seu mecanismo mundial de compras de vacinas para COVID-19.

A COVAX Facility é parte da COVAX, uma iniciativa mundial multilateral que visa desenvolver, produzir e distribuir vacinas para COVID-19 de modo justo e equitativo. É liderada em conjunto pela Gavi, a Vaccine Alliance, a Coalizão para Inovações em Preparação a Epidemias (CEPI), e a Organização Mundial da Saúde (OMS) – trabalhando em parceria com fabricantes de vacinas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, UNICEF, Banco Mundial, Organizações da Sociedade Civil e outras instituições.

O Citi irá fornecer à Gavi consultoria especializada sobre estruturas para reduzir o risco operacional, soberano e de crédito, já que a COVAX Facility busca facilitar a aquisição conjunta e distribuição equitativa de vacinas seguras e eficazes para COVID-19 de diversos fabricantes farmacêuticos a todas as economias participantes da COVAX, uma vez que alcancem suas licenças.

"O Citi considera esta tarefa uma demonstração clara de quem somos como empresa com base no trabalho que fazemos para ajudar a combater esta crise em muitas frentes", disse Jane Fraser, Presidente do Citigroup e Diretor Executivo de Serviços Bancários Globais a Clientes. "O financiamento de vacinas está no centro do fim desta crise, sendo que o Citi tem a honra de contribuir a este esforço sem precedentes. Estamos reunindo os principais talentos de toda a empresa para dar suporte à Gavi para executar suas metas a nível mundial."

Em sua primeira fase, e até o fim de 2021, a COVAX Facility tem por objetivo garantir e entregar 2 bilhões de doses de vacinas a serem distribuídas às populações dos países membros. A unidade conta atualmente com mais de 180 entidades governamentais soberanas como participantes.

Em sua função de consultoria, o Citi dará assessoria e assistência na descoberta de redução de riscos mitigação e estratégias de execução em conexão com a unidade, incluindo o suporte à criação de estratégias para tornar operacional e manter a COVAX Facility.

"A COVAX representa a melhor oportunidade de oferecer às pessoas em todos os países um acesso rápido, justo e equitativo às vacinas para COVID-19 tão logo estejam disponíveis. Estamos muito satisfeitos com o compromisso do Citi, permitindo que a COVAX Facility tenha os benefícios da consultoria externa especializada a fim de complementar nossa experiência interna, dando suporte com nosso trabalho essencial de redução de riscos e estruturando a COVAX Facility para ser a mais eficaz possível", disse o Dr. Seth Berkley, Diretor Executivo da Gavi.

Durante a pandemia, o Citi trabalhou em estreita cooperação com governos e o setor privado para descobrir opções de liquidez e soluções de financiamento em reação à COVID-19. Isto incluiu grandes esforços de ONGs e bancos de desenvolvimento orientados à pandemia, incluindo programas de emergência para COVID-19 do Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento da África, o Novo Banco de Desenvolvimento e a própria Unidade de Financiamento Internacional para Imunização (IFFIm) da Gavi, onde o Citi atuou recentemente como 'joint bookrunner' em seu vínculo com as vacinas no total de US$ 500 milhões.

"Financiamento e distribuição justos, rápidos e eficientes de vacinas PARA COVID-19 permanecem sendo nossa maior esperança de acabar com esta crise, e assim estamos empenhados em otimizar a COVAX Facility para tal propósito", disse Jay Collins, Vice-Presidente de Serviços Bancários, Mercado de Capitais e Consultoria do Citi e Consultor Líder de Equipe do Citi. "O porte e a complexidade desta unidade não têm precedentes e sua urgência é de extrema importância para o mundo", continuou.

"Estamos muito satisfeitos pela parceria com o Citi neste empenho histórico", disse Assietou Sylla Diouf, Diretor de Finanças & Operações da Gavi. "Jamais uma unidade como esta foi tão crucial ante a crise que enfrentamos atualmente. A presença do Citi em mais de 160 países e jurisdições bem como sua experiência irá ajudar a garantir que os mecanismos de financiamento da COVAX Facility sejam os mais aptos a dar suporte às ambiciosas metas da COVAX de terminar com a fase aguda da pandemia até o fim de 2021."

O Citi continua comprometido em apoiar clientes e parcerias da comunidade com o fim de auxiliar a dar uma resposta positiva social e ambientalmente sustentável à COVID-19. O Citi e a Citi Foundation se comprometeram com mais de US$ $100 milhões até o momento em suporte aos esforços de auxílio comunitário referentes à COVID-19 em todo o mundo. O Citi está orgulhoso de seus esforços para financiar as partes interessadas em diversas Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs) e particularmente orgulhoso da contribuição que este trabalho com a Gavi fará para a SDG 3: assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar a todos em todas as faixas etárias.

