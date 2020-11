NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi oggi ha annunciato di essere stata scelta dalla Gavi, the Vaccine Alliance, come consulente finanziario per COVAX Facility, il meccanismo globale di fornitura dei vaccini anti-COVID-19 dell'alleanza.

COVAX Facility fa parte di COVAX, un'iniziativa globale e multilaterale mirata allo sviluppo, alla produzione e all'implementazione di vaccini anti-COVID-19 su base giusta ed equa. È diretta congiuntamente dalla Gavi, the Vaccine Alliance, dalla Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che operano in collaborazione con i produttori di vaccini nei paesi sviluppati e in via di sviluppo, l'UNICEF, la Banca mondiale, le organizzazioni della società civile e altri ancora.

