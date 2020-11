EAST BRUNSWICK, NJ & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocesdiensten, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn toegewijde Wipro AWS Business Group (WABG), een eenheid die is ontworpen om klanten te helpen hun cloudtransformatie op AWS te versnellen.

WABG combineert de diverse branche-ervaring en het uitgebreide dienstenportfolio van Wipro met de toonaangevende cloudplatforms van AWS om organisaties over de hele wereld te helpen zakelijke versnelling te stimuleren, de klantervaring te verbeteren en verbonden inzichten te benutten. Deze strategische stap weerspiegelt de toewijding van zowel Wipro als AWS om het succes van hun gedeelde bedrijf te bevorderen, evenals hun passie om voortdurend te innoveren voor ondernemingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.