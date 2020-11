EAST BRUNSWICK, New Jersey, e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna l’istituzione di Wipro AWS Business Group (WABG), unità dedicata ad aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso di trasformazione nel cloud su AWS.

WABG abbina le competenze settoriali diversificate e il vasto portafoglio di servizi di Wipro alle ineguagliate piattaforme cloud di AWS per aiutare le organizzazioni in tutto il mondo ad accelerare le attività, migliorare l’esperienza dei clienti e sfruttare gli insight connessi.

