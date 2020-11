Citi a été choisie comme conseiller financier pour la Facilité COVAX de Gavi, l'Alliance du Vaccin

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Gavi, l'Alliance du Vaccin, en tant que conseiller financier pour la Facilité COVAX, son mécanisme d'approvisionnement mondial pour les vaccins contre la COVID-19.

La Facilité COVAX fait partie de COVAX, une initiative multilatérale mondiale visant à développer, fabriquer et déployer des vaccins contre la COVID-19 sur une base juste et équitable. Elle est codirigée par Gavi, l'Alliance du Vaccin, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – qui travaillent en partenariat avec des fabricants de vaccins dans des pays développés et en développement, l’UNICEF, la Banque mondiale, des organisations de la société civile ainsi que d’autres.

Citi fournira à Gavi des avis d'experts sur les structures permettant d’atténuer les risques souverain, de crédit et opérationnel alors que la Facilité COVAX cherche à faciliter l'approvisionnement en commun et la distribution équitable de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, depuis de multiples sociétés pharmaceutiques vers toutes les économies adhérant au mécanisme COVAX, dès qu’elles auront reçu une homologation.

« Citi considère que ce mandat démontre clairement qui nous sommes en tant qu’entreprise et qu’il se fonde sur le travail que nous menons pour contribuer à combattre cette crise sur de nombreux fronts », a déclaré Jane Fraser, présidente de Citigroup et PDG de la division Global Consumer Banking. « Le financement de vaccins est un élément essentiel pour mettre fin à cette crise, et Citi est honorée de contribuer à cet effort sans précédent. Nous réunissons de grands talents venant de toute la société pour aider Gavi à atteindre ses objectifs globaux. »

Durant sa première phase, et jusqu’à fin 2021, la Facilité COVAX vise à obtenir et fournir 2 milliards de doses de vaccins pour qu’elles soient distribuées aux populations des pays membres. La facilité compte à ce jour plus de 180 entités de gouvernements souverains parmi ses participants.

Dans son rôle de conseiller, Citi prodiguera des conseils et une assistance pour trouver des stratégies d’atténuation du risque et d’exécution en relation avec la facilité, cela inclut une aide à la construction de stratégies pour rendre opérationnelle et maintenir la Facilité COVAX.

« COVAX représente la meilleure chance d’offrir aux individus dans tous les pays un accès rapide, juste et équitable à des vaccins contre la COVID-19 dès qu'ils seront disponibles. Nous sommes ravis d’engager Citi. Cela permettra à la Facilité COVAX de bénéficier de conseils d'experts externes pour compléter notre expertise interne, d’appuyer nos travaux essentiels pour l’atténuation du risque et de structurer la Facilité COVAX pour qu’elle soit aussi efficace que possible », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi.

Tout au long de la pandémie, Citi a collaboré étroitement avec des gouvernements et le secteur privé pour trouver des alternatives en matière de liquidité et des solutions de financement en réponse à la COVID-19. Parmi celles-ci figuraient d’importants efforts ciblés d’une banque de développement et d’ONG face à la pandémie, y compris des programmes d'urgence pour la COVID-19 de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Nouvelle banque de développement et la propre Facilité financière internationale pour la vaccination de Gavi, dans le cadre de laquelle Citi a récemment agi en qualité de teneur de livres conjoint pour son émission obligataire pour les vaccins, d’un montant de 500 millions de dollars.

« Le financement et la distribution justes, rapides et efficaces de vaccins contre la COVID-19 reste notre meilleur espoir de mettre fin à cette crise, et nous nous attachons à optimiser la Facilité COVAX à cette fin », a affirmé Jay Collins, vice-président du département Banking, Capital Markets and Advisory chez Citi et principal conseiller auprès de l’équipe de Citi. « La taille et la complexité de cette facilité sont sans précédent, et son caractère urgent pour le monde est capital », a-t-il ajouté.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Citi dans le cadre de cet effort historique », a expliqué Assietou Sylla Diouf, directrice générale du département Finance & Operations à Gavi. « Jamais par le passé une telle facilité n’a été aussi cruciale du fait de la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. La présence de Citi dans plus de 160 pays et juridictions et son expertise aideront à garantir que les mécanismes financiers de la Facilité COVAX soient les plus à même de soutenir les objectifs ambitieux de COVAX visant à mettre un terme à la phase aiguë de la pandémie d’ici fin 2021. »

Citi reste déterminée à accompagner ses clients et partenaires dans la collectivité pour contribuer à favoriser une réponse socialement positive et écologiquement durable à la COVID-19. Citi et la Fondation Citi ont engagé plus de 100 millions de dollars à ce jour pour soutenir les efforts de secours communautaires liés à la COVID-19 dans le monde entier. Citi est fière de ses efforts pour financer les parties prenantes dans le cadre de plusieurs Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), et est particulièrement fière de la contribution que ce travail avec Gavi apportera à l’ODD 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

