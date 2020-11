NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf door Gavi, de Vaccine Alliance, is geselecteerd als financieel adviseur voor de COVAX-faciliteit, het wereldwijde aankoopmechanisme voor COVID-19-vaccins.

De COVAX-faciliteit maakt deel uit van COVAX, een wereldwijd, multilateraal initiatief gericht op het ontwikkelen, produceren en inzetten van COVID-19-vaccins op een eerlijke en billijke basis. Het wordt mede geleid door Gavi, de Vaccine Alliance, de Coalition voor Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en de World Health Organization (WHO) – in samenwerking met de vaccinfabrikanten van ontwikkelde en ontwikkelingslanden, UNICEF, de Wereldbank, maatschappelijke organisaties en anderen.

