Physitrack, il fornitore mondiale di servizi sanitari virtuali, arriva in Italia

MILANO & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Physitrack, il fornitore leader mondiale di cure virtuali e il principale fornitore di soluzioni di coinvolgimento dei pazienti da remoto durante la pandemia Covid-19, continua la sua espansione globale lanciandosi nel mercato Italiano.

A riprova dell’impegno aziendale ad aiutare i professionisti sanitari di tutto il mondo a fornire cure digitali, Physitrack ha sviluppato una versione italiana completamente tradotta della sua piattaforma di coinvolgimento dei pazienti e del servizio di Telesanità, e con la presente annuncia ufficialmente il suo lancio nel mercato italiano.

Afferma Henrik Molin, CEO e co-fondatore di Physitrack: "Siamo molto entusiasti di offrire la nostra tecnologia pluripremiata a oltre 60 milioni di Italiani in un momento in cui combattono coraggiosamente gli effetti devastanti del Covid-19. Physitrack è utilizzabile con patologie muscolo-scheletriche acute e post-acute, neurologiche e, inoltre, può anche aiutare quei pazienti che sono soggetti a isolamento durante questo arduo periodo.”

In particolare, Physitrack offrirà agli operatori sanitari italiani un utilizzo completamente gratuito per un massimo di 30 giorni dopo l’iscrizione, nonché il servizio di Telesanità gratuito e illimitato come parte dell'offerta Telesanità Basic recentemente annunciata da Physitrack.

L'attività di Physitrack in Italia sarà guidata da un team locale, con il supporto e l'assistenza dei team Physitrack nei cinque continenti.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.physitrack.com

Physitrack fa parte del Mobility Partner di Apple (NASDAQ: AAPL) ed è leader mondiale nella fornitura di tecnologia di Cure Virtuale. Physitrack lavora con decine di migliaia di operatori sanitari pubblici e privati in tutto il mondo che si prendono cura di diversi milioni di pazienti in oltre 100 paesi.