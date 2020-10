Genmab et ADC Therapeutics annoncent un accord amendé pour le camidanlumab tésirine (Cami)

COPENHAGUE, Danemark et LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Genmab A/S (Nasdaq : GMAB) et ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) annoncent ce jour avoir signé un accord amendé en vertu duquel ADC Therapeutics poursuivra le développement et la mise sur le marché du camidanlumab tésirine (Cami).

Les parties avaient tout d'abord conclu un accord de collaboration et de licence en juin 2013 pour le développement de Cami, un conjugué anticorps-médicament (CAM) combinant l'anticorps HuMax®-TAC ciblant le CD25 de Genmab et la technologie d'ogive à base de pyrrolobenzodiazépine (PBD) hautement puissante d'ADC Therapeutics. En vertu de l'accord de 2013, les parties s'étaient fixées pour objectif d'identifier l'axe à suivre pour le développement continu et la mise sur le marché de Cami, une fois l'essai clinique de Phase 1a/b terminé. ADC Therapeutics a précédemment annoncé que Cami avait atteint un taux de réponse globale de 86,5 %, avec un taux de réponse complète de 48,6 %, chez les patients atteints d'un lymphome hodgkinien de cet essai, qui avaient déjà reçu en moyenne cinq lignes de traitement.

Cami est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de Phase 2 de 100 patients visant à étayer la soumission d'une demande de licence de produit biologique (BLA) auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Le recrutement de l'essai a dépassé les 50 pour et ADC Therapeutics prévoit de publier des résultats intermédiaires durant le premier semestre 2021.

« Nous entretenons une relation de longue date avec ADC Therapeutics et les considérons comme le partenaire idéal pour le développement continu et la potentielle mise sur le marché de Cami », déclare Jan van de Winkel, Ph. D., PDG de Genmab. « Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer la progression de ce CAM ciblant le CD25. »

« Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec Genmab, qui permettra à ADC Therapeutics de tirer parti de l'entité commerciale d'hématologie que nous mettons sur pied aux États-Unis dans le cadre de notre programme phare du loncastuximab tésirine (Lonca) pour le traitement du lymphome non hodgkinien », déclare Chris Martin, PDG d'ADC Therapeutics. « Lorsque nous avons débuté notre collaboration avec Genmab pour le développement de Cami en 2013, ADC Therapeutics était une startup. Depuis lors, notre équipe s'est considérablement étoffée et couvre aujourd'hui tous les aspects de la recherche et du développement en matière de CAM. L'entité commerciale que nous mettons sur pied aux États-Unis, ainsi que notre force de vente en hématologie, nous positionnerons très favorablement en vue de la mise sur le marché de Cami, sous réserve d'approbation. »

Selon les clauses du contrat de licence amendé et mis à jour, les parties consentent à retirer le processus de désinvestissement conclu en 2013 et qui envisageait notamment d'offrir la possibilité à des tiers de continuer le développement et la commercialisation de Cami. Les parties ont également conclu que Genmab convertira son intérêt financier dans Cami en redevances à un chiffre (fourchette intermédiaire à élevée) sur les ventes nettes.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicament conjugué (ADC) composé d'un anticorps monoclonal qui lie le CD25 (HuMax®-TAC, sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, l'ADCT-301 est internalisé dans la cellule où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD, qui tue la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25, et également aux Tregs exprimant CD25. La libération intratumorale de son ogive PBD peut également provoquer la mort des cellules tumorales voisines et il a également été démontré que les PBD induisent la mort immunogène des cellules. Toutes ces propriétés de Cami pourraient renforcer l'activité antitumorale à médiation immunitaire. Cami est évalué dans un essai clinique pivot de phase II chez des patients atteints du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire, ainsi que dans un essai clinique de Phase Ia/Ib chez des patients atteints de LH récidivant ou réfractaire et de lymphome non hodgkinien, et dans un essai clinique de phase Ib en tant que monothérapie, et avec un groupe planifié en association avec du pembrolizumab, sur des tumeurs solides.

À propos de Genmab

Genmab est une société biotechnologique internationale cotée en bourse spécialisée dans la création et le développement d'anticorps thérapeutiques différenciés pour le traitement du cancer. Créée en 1999, la société a mis au point les anticorps approuvés suivants: DARZALEX® (daratumumab, en accord avec Janssen Biotech, Inc.) pour le traitement de certaines indications de myélome multiple dans des régions comme les États-Unis, l'Europe et le Japon, Kesimpta® (ofatumumab sous-cutané, en accord avec Novartis AG), pour le traitement d'adultes atteints de formes récidivantes de sclérose en plaques aux États-Unis, et TEPEZZA® (teprotumumab, en accord avec Roche octroyant une sous-licence à Horizon Therapeutics plc) pour le traitement de l'ophtalmopathie thyroïdienne aux États-Unis. Une formulation sous-cutanée du daratumumab, commercialisé sous le nom DARZALEX FASPRO™ (daratumumab et hyaluronidase-fihj) aux États-Unis, a été approuvée aux États-Unis et en Europe pour le traitement de patients adultes atteints de certaines indications de myélome multiple. La première thérapie approuvée de Genmab, Arzerra® (ofatumumab, en accord avec Novartis AG), homologuée pour le traitement de certaines indications de leucémie lymphoïde chronique, est disponible au Japon ainsi que dans d'autres territoires via des programmes à usage compassionnel ou d'accès à l'oncologie. Le daratumumab est en cours de développement clinique par Janssen pour le traitement d'indications de myélome multiple supplémentaires, d'autres cancers du sang et de l'amyloïdose. Genmab dispose également d'un vaste portefeuille de produits cliniques et précliniques en projet. L'assise technologique de Genmab se compose de technologies d'anticorps de prochaine génération validées et exclusives - la plateforme DuoBody® pour la production d'anticorps bispécifiques, la plateforme HexaBody®, qui crée des anticorps optimisés à fonction d'effecteur, la plateforme HexElect®, qui combine deux molécules HexaBody à action interdépendante permettant la sélectivité tout en maximisant la puissance thérapeutique, et la plateforme DuoHexaBody®, qui optimise la puissance potentielle des anticorps bispécifiques par hexamérisation. La société prévoit de s'appuyer sur ces technologies pour créer des opportunités de futurs produits en propriété exclusive et partagée. Genmab a créé des alliances avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier rang. Basée à Copenhague, au Danemark, Genmab dispose également d'une présence à Utrecht, aux Pays-Bas, à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis) et à Tokyo, au Japon.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3%, dépassant le critère principal cible. En septembre 2020, ADC Therapeutics a déposé une demande de licence de produit biologique auprès de l'Agence américaine de produits alimentaires et médicamenteux en vue d'une approbation accélérée pour Lonca dans le traitement de patients atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5% chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1 à la dose retenue pour la Phase 2. La société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives de Genmab

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les termes tels que "pense, s'attend à, anticipe, prévoit, projette" et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives. La performance et les résultats réels peuvent varier sensiblement de la performance et des résultats futurs indiqués ou suggérés dans lesdites déclarations. Parmi les principaux facteurs susceptibles de provoquer une variation substantielle entre les résultats réels et ceux anticipés figurent, entre autres, les risques associés au développement (pré)clinique de produits, les incertitudes relatives aux conclusions et à la réalisation d'essais cliniques, y compris les obstacles imprévus concernant l'innocuité, les incertitudes relatives à la fabrication de produits, la non-acceptation de nos produits par les marchés, l'impossibilité de gérer notre croissance, l'environnement concurrentiel de notre secteur d'activité, notre incapacité à attirer et conserver du personnel qualifié, l'inexécutabilité ou le manque de protection de nos brevets et droits exclusifs, nos relations avec des entités affiliées, des changements et évolutions technologiques susceptibles de provoquer l'obsolescence de nos produits ou technologies, ainsi que d'autres facteurs. Pour une description plus détaillée de ces risques, veuillez consulter les sections consacrées à la gestion des risques dans les derniers rapports financiers de Genmab, disponibles sur www.genmab.com, ainsi que les facteurs de risques décrits dans le dernier rapport annuel de Genmab sur formulaire 20-F et dans les autres dossiers déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), disponibles à l'adresse www.sec.gov. Genmab rejette toute obligation de mise à jour et de révision des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ainsi que toute obligation de validation de ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances à venir après la date de publication ou en rapport avec des résultats réels, sauf dans les cas requis par la loi.

Genmab A/S et/ou ses filiales détiennent les marques commerciales suivantes: Genmab® ; le logo Genmab en forme de Y® ; Genmab associé au logo Genmab en forme de Y® ; HuMax® ; DuoBody® ; DuoBody associé au logo DuoBody® ; HexaBody® ; HexaBody associé au logo HexaBody® ; DuoHexaBody® ; HexElect® ; et UniBody®. Arzerra® et Kesimpta® sont des marques commerciales de Novartis AG ou ses filiales. DARZALEX® et DARZALEX FASPRO™ sont des marques commerciales de Janssen Pharmaceutica NV. TEPEZZA® est une marque commerciale de Horizon Therapeutics plc.

Déclarations prospectives d'ADC Therapeutics

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits candidats, nos projets de recherche, nos études précliniques et essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et approbations réglementaires, la population de patients adressables, les coûts de recherche et développement, le calendrier et la probabilité de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Ces déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi applicable l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

