武田透過與Moderna和日本政府合作，在日本擴大COVID-19疫苗供貨

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布，將從2021年上半年開始，進口和經銷5千萬劑Moderna的COVID-19候選疫苗mRNA-1273，該疫苗正在日本審核。該項努力是武田、Moderna與日本政府厚生勞動省(MHLW)三方協議的一部分。Moderna之前宣布，100微克劑量水準mRNA-1273的3期臨床試驗在美國的3萬例參與者已全數入組。

在此之前，武田最近宣布，正在其日本工廠建立製造Novavax的COVID 19候選疫苗的能力，向日本人民長期供貨。武田將Moderna和Novavax的COVID-19候選疫苗引進日本的努力得到MHLW和日本醫療研究開發機構(AMED)的支持。

武田全球疫苗業務部總裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：「武田正與日本政府和疫苗開發商合作，在日本快速、持續提供COVID-19疫苗。我們選擇與Novavax和Moderna合作，這兩家公司的候選疫苗都具有前景，將透過武田全公司的研發努力不斷支持全球對抗COVID-19。」

根據與MHLW和Moderna達成的新協議條款，武田將負責先取得必要的監管審核，然後向日本經銷5千萬劑Moderna的COVID-19候選疫苗。Moderna將提供成品，並將支援武田的開發和監管努力。

關於武田的COVID-19努力

武田正透過專注於促進各種潛在治療藥物和疫苗開發的多項活動和夥伴關係，採取綜合方法來治療和預防COVID-19。在全球對抗COVID-19的戰鬥中，武田共同創立CoVig-19血漿聯盟，並聯合其他領先血漿公司開發和製造研究性藥用超免疫球蛋白。該聯盟還參與The Fight Is In Us聯盟以及相關康復期血漿捐贈運動。該公司還在評估現有的武田產品和開發中的產品用於對抗COVID-19病毒的活動，並加入COVID研發聯盟、IMI醫護聯盟、加快COVID-19治療干預和疫苗(ACTIV)夥伴關係。武田公司已與日本政府、Novavax和Moderna公司合作，幫助加快COVID-19疫苗上市。我們正發揮我們廣泛而完善的全球製造和供貨能力的優勢，建構我們在日本現有的流感大流行防備努力。武田支持我們的合作夥伴和聯盟，共同目標是迅速發現、開發、交付有效的COVID-19治療藥物和疫苗，確保針對未來大流行的防備。

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例如登革熱、COVID-19、茲卡和諾羅病毒。武田的團隊為疫苗開發、製造及全球可及性領域帶來出色的追蹤記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線滿足世界上最緊迫的一部分公共衛生需求。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發導向型跨國生物製藥翹楚，致力於將科學轉化為高度創新的藥品，從而為患者提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見疾病、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行針對性研發投入。我們正在專注於開發有助於改善患者生活的高度創新的藥品，努力推動新治療選擇的尖端，並發揮我們的升級版協作研發引擎和能力的優勢，以研製強大的、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善患者的生活品質，在約80個國家與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。

如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.takeda.com。

重要提示

就本文而言，「新聞稿」指本文件、任何口頭陳述、任何問答會議，以及武田藥品工業株式會社（「武田」）就本新聞稿相關內容進行討論或散發的任何書面或口頭資料。本新聞稿（包括任何口頭簡報和與此有關的任何問答）並非是也不構成、代表或形成任何出價購買、以及收購、註冊、交換、銷售或處置任何證券的任何要約、邀請或徵集，或在任何司法管轄區徵集任何投票或核准之一部分。不得憑藉本新聞稿公開發售任何股票。除非根據美國《1933年證券法》及其修訂進行登記或由此取得豁免，否則不得在美國配售任何證券。本新聞稿（連同任何可能向接收方提供的進一步資訊）僅用於為接收方提供資訊參考用途（並非用於評估任何投資、收購、處置或任何其他交易）。任何不遵守上述限制的行為可能會違反適用證券法。

武田透過投資直接或間接所持有公司均為獨立的實體。在本新聞稿中，有時出於方便的目的，使用「武田」作為武田及其子公司的統稱。同樣，像「我們」（主語和賓語形式）和「我們的」這類詞彙也是子公司的統稱或代表公司的員工。這些表述也被用於沒有實際意義、不涉及某個特定的公司或某些公司的場合。

武田藥品工業株式會社前瞻性陳述

本新聞稿及與之相關的所分發的任何資料可能含有與武田未來業務、未來狀況和營運業績有關的前瞻性陳述、看法或意見，包括武田的預估、預測、目標和計畫。前瞻性陳述常常包含但不限於下列措辭，例如「目標」、「計畫」、「認為」、「希望」、「繼續」、「預計」、「旨在」、「打算」、「確保」、「將」、「可能」、「應」、「會」、「或許」、「預期」、「估計」、「預測」或類似表述或其否定形式。上述前瞻性陳述是根據對許多重要因素的假設，包括以下因素，這些因素可能導致實際結果與上述前瞻性陳述所表達或暗示的內容產生重大差異：武田全球業務所面臨的經濟形勢，包括日本和美國的總體經濟環境；競爭壓力和發展情況；適用法律法規的變動；產品開發專案的成功或失敗；監管當局的決策或做出決策的時機；利率和匯率波動；有關已售產品或候選產品安全或功效的索賠或疑問；諸如新型冠狀病毒大流行之類的健康危機對武田及其客戶和供應商的影響，包括武田經營所在國的外國政府或其業務的其他方面；已收購公司的合併後整合努力的時機和影響；能否分拆對武田營運非核心的資產和任何此類分拆的時機，以及武田向美國證券交易委員會提交的Form 20-F最新年報和其他報告中指明的其他因素，具體請查閱武田網站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov。武田不會更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或公司可能發布的任何其他前瞻性陳述，除非是法律或證券交易規則所要求。歷史業績並不能代表未來業績，而且本新聞稿中的武田業績或陳述並不能指代，也並非是武田未來業績的預估、預測、擔保或推測。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。