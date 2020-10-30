武田通过与Moderna和日本政府合作，在日本扩大COVID-19疫苗供货

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布，将从2021年上半年开始，进口和分销5千万剂Moderna的COVID-19候选疫苗mRNA-1273，该疫苗正在日本审批。该项努力是武田、Moderna与日本政府厚生劳动省(MHLW)三方协议的一部分。Moderna之前宣布，100微克剂量水平mRNA-1273的3期临床试验在美国的3万例参研者已全数入组。

在此之前，武田最近宣布，正在其日本工厂建立制造Novavax的COVID 19候选疫苗的能力，向日本人民长期供货。武田将Moderna和Novavax的COVID-19候选疫苗引进日本的努力得到MHLW和日本医疗研究开发机构(AMED)的支持。

武田全球疫苗业务部总裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：“武田正与日本政府和疫苗开发商合作，在日本快速、持续提供COVID-19疫苗。我们选择与Novavax和Moderna合作，这两家公司的候选疫苗都具有前景，将通过武田全公司的研发努力不断支持全球抗击COVID-19。”

根据与MHLW和Moderna达成的新协议条款，武田将负责先获取必要的监管审批，然后向日本分销5千万剂Moderna的COVID-19候选疫苗。Moderna将提供成品，并将支持武田的开发和报批努力。

关于武田的COVID-19努力

武田正通过专注于促进各种潜在治疗药物和疫苗开发的多项活动和伙伴关系，采取综合方法来治疗和预防COVID-19。在全球抗击COVID-19的战斗中，武田共同创立CoVig-19血浆联盟，并联合其他领先血浆公司开发和制造研究性药用超免疫球蛋白。该联盟还参与The Fight Is In Us联盟以及相关康复期血浆捐赠运动。该公司还在评估现有的武田产品和开发中的产品用于抗击COVID-19病毒的活动，并加入COVID研发联盟、IMI医护联盟、加快COVID-19治疗干预和疫苗(ACTIV)伙伴关系。武田公司已与日本政府、Novavax和Moderna公司合作，帮助加快COVID-19疫苗上市。我们正发挥我们广泛而完善的全球制造和供货能力的优势，构建我们在日本现有的流感大流行防备努力。武田支持我们的合作伙伴和联盟，共同目标是迅速发现、开发、交付有效的COVID-19治疗药物和疫苗，确保针对未来大流行的防备。

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、COVID-19、寨卡和诺瓦克病毒。武田的团队给疫苗开发、制造及全球可及性领域带来出色的追踪记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。欲了解进一步信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见病、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。

如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

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武田药品工业株式会社前瞻性陈述

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