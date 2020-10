Andersen Global udvider sin dækning til Skt. Kitts og Nevis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin udvidelse i Caribien via en samarbejdsaftale med full-service revisionsfirmaet Lanns-Monish & Associates og tilføjer dermed endnu en dimension til organisationens tilstedeværelse i Skt. Kitts og Nevis.

Firmaet blev etableret i 1991 i Basseterre og ledes af grundlæggeren og kontorchefen Marcella Lanns-Monish. Teamet bestående af ti juraeksperter som tilbyder skatte- og revisionstjenester til inden- og udenlandske kunder, indbefattet virksomhedsrådgivning, omstrukturering, overholdelse af skatteregler, lønningsliste og risikorådgivning. Derudover tilbyder de tjenester til en lang række brancher indbefattet beværtning, turisme, fabriksvirksomhed og den offentlige sektor.

"Vores teams dedikation og ledelse med at yde uovertruffen service til vores kunder har hjulpet os med at blive ledere inden for vores praksisområder," sagde Marcella. "Dette samarbejde vil gøre os i stand til at bringe vores kundeservice op på det næste niveau og nå endnu længere ud. Vi er begejstrede over at samarbejde med Andersen og medlemsfirmaer både lokalt og internationalt".

Den administrerende direktør og bestyrelsesformand hos Andersen Global Mark Vorsatz tilføjede: "Vi er i gang med en hurtig udvidelse i Caribien med skatte- og advokatfirmaer af meget høj kvalitet. I takt med at vi fortsætter den hurtige udvidelse i denne region, sikrer samarbejdet med ligesindede individer at vi er endnu bedre klædt på til at tilvejebringe ukomplicerede tjenester globalt. Vores samarbejde med Lanns-Monish sammen med vores seneste tilføjelse af HazelAlleyne advokatfirmaet, betyder at vi kan tilbyde fuld dækning i Skt. Kitts og Nevis og dette er af afgørende betydning i udvidelsen af vores organisation i regionen".

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 211 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version.