ABEC将向百因诺生物交付业内首台6000L一次性生物反应器

美国宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)—全球领先的生物制药生产整体解决方案和服务提供商ABEC今天宣布，将向百因诺生物(BioInno Bioscience)位于中国江苏苏州的新CDMO工厂提供CSR一次性哺乳动物细胞培养和微生物发酵系统，包括业内首台6000L一次性生物反应器。该工厂预计于2021年年中投入运营。

该百因诺工厂将独特采用一次性技术实现多产品灵活性和快速上市时间，而ABEC的CSR一次性系统将实现高产率和低物料成本。ABEC的CSR生物反应器和发酵罐在规模和性能方面均处于行业前沿地位。领先的生物制药生产商现在正以4000L规模运行CSR，是行业标准的两倍。其可媲美不锈钢系统的工艺性能已成功向数家细胞培养和微生物发酵客户展示。百因诺将通过6000L的配备实现更加显著的规模经济，这将为单克隆抗体制造物料成本的降低树立新的标杆。ABEC的CSR系统还将用于质粒DNA和病毒载体生产。

百因诺董事长兼首席执行官赵晓剑博士表示：“百因诺正在投资以支持中国快速发展的生物制药产业。ABEC的可放大一次性技术是向我们的客户提供最具成本效益服务的关键。”

ABEC总裁兼首席执行官Scott Pickering表示：“我们很荣幸能够凭借我们的6000LCSR生物反应器技术支持百因诺。ABEC一直是我们行业的创新领导者，我们的可放大一次性解决方案延续了这一传统。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为全球生物制药行业提供整体解决方案和服务的领导者。全球制药企业和生物技术公司中的大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所生产。经验丰富、内部实力齐全、定制化的灵活方式、长期信誉等诸多特点成就了ABEC在行业中独特的价值。无论是扩大产能，还是升级现有设备，ABEC的交钥匙解决方案和服务支持都能够在减少总成本、缩短上市时间的同时保证最大产能。如需了解关于ABEC的更多信息，请访问abec.com，发送邮件至info@abec.com或在LinkedIn上关注我们。

关于百因诺生物

百因诺生物(BioInno Bioscience)面向难以制造且成本敏感的生物药品提供开发和制造服务，包括单克隆和双特异性抗体、其他重组蛋白，以及细胞和基因疗法。百因诺向中国、亚洲及世界各地的众多客户提供支持，并与提供领先专长和技术的伙伴合作，使我们的客户能从新材料和新技术的全球领导者那里受益。百因诺还是在中国制造、供本土使用的细胞培养基的领先提供商。公司在苏州的实验室致力于帮助正在开发新型生物药品的客户解决它们所面临的众多难题。

欲了解更多信息，请访问http://www.bioinnobio.com。有关百因诺的更多信息，请参见在YouTube上发布的最新访谈。

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