Velodyne Lidar感測器為LineVision的V3架空電力線監測系統提供支援

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布與監控、最佳化和保護全球關鍵電網的解決方案供應商LineVision, Inc.達成一份銷售協議。LineVision將在其V3架空電力線監測系統中使用Velodyne高性能雷射雷達感測器，以幫助電力機構更安全、更有效率地營運電網。

Velodyne的Puck™感測器採用LineVision的技術支援，可為電力機構客戶提供以前無法獲得的資產運作狀況可見性，進而最佳化管理。這項態勢感知功能可透過識別運作異常來協助電力機構，幫助減少可能引起野火或破壞的事件發生。配備LineVision監測功能的電力線比未受監測的電力線更安全、更可靠，並且可多承載高達40%的電力。

LineVision V3系統利用Velodyne的感測器及先進的分析功能來連續監測電力線的狀況，從而實現更安全、更可靠的運作。該系統可檢測包括垂線、遭暴風雨損壞或經歷危險的極端活動或「馳振」(galloping)等問題。

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「美國西部正在經歷的肆虐野火表明，監測架空電力線對於幫助減少火災隱患至關重要。LineVision的技術有助於電力機構預防火災，例如對我們的森林和社區造成毀滅性影響的火災。我們非常自豪能與LineVision共同擔負起使電網更安全、更有效率的重要使命。」

V3系統還提供動態輸送容量(DLR)能力，因此電力機構可以借此確定電力線中未使用的容量，從而更輕鬆地將可再生能源整合到電網中。LineVision的客戶包括世界各地的知名電力機構，以及該公司近日還宣布了與田納西河谷管理局(TVA)合作的專案等。

LineVision共同創辦人兼產品管理副總裁Jonathan Marmillo表示：「Velodyne是幫助我們提供電氣業唯一的非接觸式架空電力線監測解決方案的重要合作夥伴。Puck為我們的V3系統提供一流的影像解析度和即時資料準確性，這對於幫助我們的電力機構客戶盡可能提高生產線的安全性和效率至關重要。」

Velodyne Puck感測器提供豐富的電腦感知資料，使公司可以快速輕鬆地建構任何環境的高精度3D模型。Puck還提供具有高解析度的環繞視圖影像，得以準確地測評和分析環境。它是一款小型緊湊的雷射雷達感測器，適合於高低不平的工業應用環境。Puck的可靠性、能效和多功能性使其成為要求苛刻的基礎設施應用的理想解決方案。

關於LineVision

LineVision幫助電力公司頭過先進感測器和分析來提高電力線的容量、可靠性和安全性。LineVision的解決方案為電力機構客戶提供以前無法獲得的資產運作狀況和安全可視性。LineVision的統包非接觸式系統可快速部署，且無需停機、帶電作業或專用設備。LineVision致力於幫助電力機構最佳化電網效能。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過推動所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

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