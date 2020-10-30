Velodyne Lidar传感器为LineVision的V3架空电力线监测系统提供支持

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布与监控、优化和保护全球关键电网的解决方案提供商LineVision, Inc.达成一份销售协议。LineVision将在其V3架空电力线监测系统中使用Velodyne高性能激光雷达传感器，以帮助电力机构更安全、更高效地运营电网。

Velodyne的Puck™传感器采用LineVision的技术支持，可为电力机构客户提供以前无法获得的资产运行状况可见性，进而优化管理。这项态势感知功能可通过识别运行异常来协助电力机构，帮助减少可能引起野火或破坏的事件发生。配备LineVision监测功能的电力线比未受监测的电力线更安全、更可靠，并且可多承载高达40%的电力。

LineVision V3系统利用Velodyne的传感器及先进的分析功能来连续监测电力线的状况，从而实现更安全、更可靠的运行。该系统可检测包括垂线、遭暴风雨损坏或经历危险的极端活动或“驰振”(galloping)等问题。

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“美国西部正在经历的肆虐野火表明，监测架空电力线对于帮助减少火灾隐患至关重要。LineVision的技术有助于电力机构预防火灾，例如对我们的森林和社区造成毁灭性影响的火灾。我们非常自豪能与LineVision共同担负起使电网更安全、更高效的重要使命。”

V3系统还提供动态输送容量(DLR)能力，因此电力机构可以借此确定电力线中未使用的容量，从而更轻松地将可再生能源整合到电网中。LineVision的客户包括世界各地的知名电力机构，以及该公司近日还宣布了与田纳西河谷管理局(TVA)合作的项目等。

LineVision联合创始人兼产品管理副总裁Jonathan Marmillo表示：“Velodyne是帮助我们提供电气行业唯一的非接触式架空电力线监测解决方案的重要合作伙伴。Puck为我们的V3系统提供一流的图像分辨率和实时数据准确性，这对于帮助我们的电力机构客户尽可能提高生产线的安全性和效率至关重要。”

Velodyne Puck传感器提供丰富的计算机感知数据，使公司可以快速轻松地构建任何环境的高精度3D模型。Puck还提供具有高分辨率的环视图像，得以准确地测评和分析环境。它是一款小型紧凑的激光雷达传感器，适合于高低不平的工业应用环境。Puck的可靠性、能效和多功能性使其成为要求苛刻的基础设施应用的理想解决方案。

关于LineVision

LineVision帮助电力公司通过先进传感器和分析来提高电力线的容量、可靠性和安全性。LineVision的解决方案为电力机构客户提供以前无法获得的资产运行状况和安全可视性。LineVision的统包非接触式系统可快速部署，且无需停机、带电作业或专用设备。LineVision致力于帮助电力机构优化电网性能。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除了历史事实之外的所有陈述，同时也包括但不限于有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式）旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果截然不同。可能影响实际结果的重要因素包括Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能可获得的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务的成功；Velodyne识别和整合并购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务的需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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