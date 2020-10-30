日本新的奢侈品牌JMC現已針對全球推出

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--株式會社羽田未來綜合研究所（Haneda Future Research Institute Incorporated，以下簡稱HFRI）和丸紅株式會社（Marubeni Corporation，以下簡稱「丸紅」）已同意共同推出JAPAN MASTERY COLLECTION（以下簡稱JMC）品牌，並已開始透過專有跨境電商網站進行市場行銷測試。該電商網站除銷售JMC品牌精選產品外，還將出售原始JMC品牌產品。

同時，我們將使有價值的日本傳統和文化適應現代生活方式，賦予其奢侈品牌的價值和全球影響力，並將這些產品的銷售利潤退還給生產商，從而為區域振興做出貢獻。

[關於JMC品牌]

我們的使命是為日本的傳統、文化和技術增添現代感，從而為人們的生活帶來新的價值和歡樂，並著重於「區域振興」、「藝術和文化傳播」以及人力資源開發」，以豐富人們的生活與時間為目標。

我們將建構連結生產商、藝術家、地方政府和其他相關方的網路，並透過我們的活動為相關領域的人力資源開發做出貢獻。

[跨境電商]

https://www.japanmasterycollection.com

[公司簡介]

株式會社羽田未來綜合研究所簡介

羽田未來綜合研究所是日本機場大廈株式會社(Japan Airport Terminal Co., Ltd.)的子公司，後者負責羽田機場客運樞紐的建設、管理和營運工作。利用HANEDA品牌固有的知識和潛力，我們的使命是推動新的業務創新並成為藝術和技術的門戶。

https://www.haneda-the-future.com/

丸紅株式會社簡介

丸紅株式會社(Marubeni Corporation)及其合併子公司利用他們在日本國內以及海外的廣泛業務網路，推展進出口（包括第三國貿易）以及國內業務，涵蓋生活方式、資訊通訊技術(ICT)和房地產業務、森林產品、食品、農業綜合企業、化工、能源、金屬和礦產資源、電力業務、基礎建設專案、航空航太和船舶、金融和租賃業務、建築、工業機械和交通運輸以及下一代業務開發等廣泛領域的各種業務活動。此外，丸紅集團還提供各種服務，推展內部與外部投資，並參與上述所有行業的資源開發。

https://www.marubeni.com/en/

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