日本新的奢侈品牌JMC现已面向全球推出

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社羽田未来综合研究所（Haneda Future Research Institute Incorporated，以下简称“HFRI”）和丸红株式会社（Marubeni Corporation，以下简称“丸红”）已同意共同推出“JAPAN MASTERY COLLECTION”（以下简称“JMC”）品牌，并已开始通过专有跨境电商网站进行市场营销测试。该电商网站除销售JMC品牌精选产品外，还将出售原始JMC品牌产品。

同时，我们将使有价值的日本传统和文化适应现代生活方式，赋予其奢侈品牌的价值和全球影响力，并将这些产品的销售利润返还给生产商，从而为区域振兴做出贡献。

[关于JMC品牌]

我们的使命是为日本的传统、文化和技术增添现代感，从而为人们的生活带来新的价值和欢乐，并着重于“区域振兴”、“艺术和文化的传播”以及“人力资源的开发”，以丰富人们的生活与时间为目标。

我们将构建连接生产商、艺术家、地方政府和其他相关方的网络，并通过我们的活动为相关领域的人力资源开发做出贡献。

[跨境电商]

https://www.japanmasterycollection.com

[公司简介]

株式会社羽田未来综合研究所简介

羽田未来综合研究所是日本机场大厦株式会社(Japan Airport Terminal Co., Ltd.)的子公司，后者负责羽田机场客运枢纽的建设、管理和运营工作。利用HANEDA品牌固有的知识和潜力，我们的使命是推动新的业务创新并成为艺术和技术的门户。

https://www.haneda-the-future.com/

丸红株式会社简介

丸红株式会社(Marubeni Corporation)及其合并子公司利用他们在日本国内以及海外的广泛业务网络，开展进出口（包括第三国贸易）以及国内业务，涵盖生活方式、信息通信技术(ICT)和房地产业务、森林产品、食品、农业综合企业、化工、能源、金属和矿产资源、电力业务、基础设施项目、航空航天和船舶、金融和租赁业务、建筑、工业机械和出行以及下一代业务开发等广泛领域的各种业务活动。此外，丸红集团还提供各种服务，开展内部与外部投资，并参与上述所有行业的资源开发。

https://www.marubeni.com/en/

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