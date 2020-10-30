Andersen Global擴展在聖啟茨和尼維斯的業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與全方位服務型會計師事務所Lanns-Monish & Associates達成合作協定，以繼續其在加勒比海地區的擴張。此舉同時擴展了該組織在聖啟茨和尼維斯的業務範圍。

該位於巴士底市的事務所成立於1991年，由創辦人兼辦公室董事總經理Marcella Lanns-Monish領導。由十名專業人員組成的團隊為國內外客戶提供稅務與會計服務，包括業務諮詢、公司重整、稅務法規遵循、薪資和風險諮詢等。此外，他們還為酒店、旅遊、製造業和公共部門等各行各業提供服務。

Marcella表示：「我們的團隊為客戶提供一流服務的奉獻精神和領導才能幫助我們成為執業領域的領導者。此次合作使我們能夠將客戶服務提升到新的境界，並擴大我們的服務範圍。我們很高興與Andersen在本地以及全球的合作公司以及成員公司攜手合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「我們正憑藉真正優質的稅務與法律事務所在加勒比海地區迅速擴張。隨著我們在該地區繼續快速擴張，與志同道合者合作可確保我們更有能力為全球提供無縫服務。我們與Lanns-Monish的合作，加上我們最近新增的HazelAlleyne法律事務所，使我們在聖啟茨和尼維斯擁有全面的業務版圖，這是本組織在該地區進行擴張的另一重要環節。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過211個據點和逾6,000名專業人員。

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