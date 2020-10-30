Andersen Global扩展在圣基茨和尼维斯的业务覆盖

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与全方位服务型会计师事务所Lanns-Monish & Associates达成合作协议，以继续其在加勒比地区的扩张。此举同时扩展了该组织在圣基茨和尼维斯的业务范围。

该位于巴斯特尔的事务所成立于1991年，由创始人兼办公室董事总经理Marcella Lanns-Monish领导。由十名专业人员组成的团队为国内外客户提供税务与会计服务，包括业务咨询、公司重组、税务合规、薪资和风险咨询等。此外，他们还为酒店、旅游、制造业和公共部门等各行业提供服务。

Marcella表示：“我们团队为客户提供一流服务的奉献精神和领导才能帮助我们成为行业领域的领导者。此次合作使我们能够将客户服务提升到新的水平，并扩大我们的服务范围。我们很高兴与Andersen在本地以及全球的合作公司以及成员公司携手合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们正凭借真正优质的税务与法律事务所在加勒比地区迅速扩张。随着我们在该地区继续快速扩张，与志同道合的个人合作可确保我们更有能力为全球提供无缝服务。我们与Lanns-Monish的合作，加上我们最近新增的HazelAlleyne律师事务所，使我们在圣基茨和尼维斯实现了全面业务覆盖，这是我们组织在该地区实施扩张的另一重要环节。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过211个分支机构和逾6,000名专业人员。

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