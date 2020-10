Sensores da Velodyne Lidar equipam o sistema de monitoramento de linhas elétricas V3 da LineVision

Velodyne Puck™ sensors provide rich computer perception data that make it quick and easy for companies to build highly accurate 3D models of any environment. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

LineVision uses Velodyne high-performance lidar sensors in its V3 overhead power line monitoring system to help electric utilities operate their grid more safely and efficiently. (Graphic: LineVision, Inc.)

Powered by Velodyne’s Puck™ sensor, the LineVision V3 system assists utilities by identifying operational anomalies in power lines, helping to mitigate events that could cause wildfires or damage before they happen. (Photo: LineVision, Inc.)

Powered by Velodyne’s Puck™ sensor, the LineVision V3 system assists utilities by identifying operational anomalies in power lines, helping to mitigate events that could cause wildfires or damage before they happen. (Photo: LineVision, Inc.)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje um contrato de venda com a LineVision, Inc., fornecedora de soluções de monitoramento, otimização e proteção da rede elétrica mais importante do mundo. A LineVision utiliza sensores lidar da Velodyne em seu sistema de monitoramento de linhas elétricas V3 para ajudar concessionárias de serviços públicos a operarem sua rede com mais segurança e eficiência.

Equipada com o sensor Puck™ da Velodyne, a tecnologia da LineVision oferece a clientes concessionárias de serviços públicos visibilidade antes indisponível sobre a vitalidade de ativos para possibilitar uma gestão otimizada. Essa consciência situacional auxilia as concessionárias ao identificar anomalias operacionais, ajudando a mitigar eventos que poderiam causar incêndios florestais ou outros danos antes que aconteçam. As linhas equipadas com o monitoramento da LineVision são mais seguras, confiáveis e podem transmitir até 40% mais energia que linhas não monitoradas.

O sistema V3 da LineVision emprega sensores da Velodyne juntamente com análises avançadas para monitorar continuamente as condições de linhas elétricas e possibilitar uma operação mais segura e confiável. O sistema é capaz de detectar problemas como linhas arqueadas, danificadas por uma tempestade ou que apresentem riscos por movimentação extrema ou “galope”.

“Os trágicos incêndios florestais que estão ocorrendo neste momento no oeste dos Estados Unidos mostram que é fundamental monitorar linhas de transmissão elétrica para reduzir riscos de incêndio”, declarou Anand Gopalan, CEO da Velodyne Lidar. “A tecnologia da LineVision pode ajudar concessionárias de serviços públicos a evitarem incêndios como esses que tiveram um efeito devastador sobre nossas florestas e vizinhanças. Temos um enorme orgulho de realizar esta parceria com a LineVision em sua importante missão de tornar a rede elétrica mais segura e eficiente.”

O sistema V3 também oferece recursos de classificação dinâmica de linha (Dynamic Line Rating, DLR) para que as concessionárias possam identificar capacidade não utilizada em linhas de transmissão, facilitando assim a integração de recursos de energia renovável na rede. A LineVision tem como clientes as maiores concessionárias de serviços públicos do mundo, e a empresa anunciou recentemente um projeto com a Tennessee Valley Authority (TVA), entre outras.

“A Velodyne é uma importante parceira que nos ajuda a oferecer a única solução de monitoramento de linhas elétricas sem contrato de todo o setor elétrico”, afirmou Jonathan Marmillo, cofundador e vice-presidente de gestão de produtos da LineVision. “O sensor Puck proporciona a nosso sistema V3 o que acredito que seja a melhor resolução de imagem e precisão de dados em tempo real disponíveis, elementos essenciais para ajudarmos nossos clientes concessionárias a maximizarem a segurança e a eficiência de suas linhas elétricas.”

Os sensores Puck da Velodyne oferecem ricos dados de percepção computacional que torna rápida e fácil para as empresas a tarefa de desenvolver modelos 3D altamente precisos de qualquer ambiente. Os sensores fornecem imagens de visão circundante com alta resolução para medir e analisar com precisão o ambiente. Trata-se de sensores lidar pequenos, compactos e adequados para rígidas aplicações industriais. A confiabilidade, a eficiência energética e a versatilidade do Puck fazem dele uma solução ideal para as aplicações de infraestrutura mais exigentes.

Sobre a LineVision

A LineVision possibilita que concessionárias elétricas aumentam a capacidade, a confiabilidade e a segurança de linhas de transmissão com o uso de sensores e análises avançados. A solução da LineVision oferece a clientes concessionárias de serviços públicos visibilidade antes indisponível sobre vitalidade e segurança de ativos. Sem contrato e prontos para uso, os sistemas da LineVision podem ser implementados rapidamente, sem necessidade de paralisações por trabalho nas linhas nem equipamentos especializados. A LineVision se dedica a ajudar concessionárias de serviços públicos a otimizarem o desempenho da rede elétrica.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “propor”, “pode”, “vai”, “deve”, “futuro” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.