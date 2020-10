EAST BRUNSWICK, NJ & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consultancy en bedrijfsprocessen, heeft vandaag aangekondigd dat het zal samenwerken innoveren met SAP SE aan cloudgebaseerde oplossingen voor de vastgoedsector.

Voortbouwend op de Intelligent Enterprise-strategie breidt SAP zijn verticale oplossingen uit om de witte ruimte in zijn portfolio te vullen met een ecosysteem van cloudtoepassingen voor de sector die gebruikmaken van SAP® Cloud Platform met geavanceerde technologieën en die samenwerken met SAP Business Network en de intelligente suite. Partners vormen een integraal onderdeel van de Intelligent Enterprise-strategie van SAP en Wipro draagt hun branche-inzichten en -kennis bij de ontwikkeling van speciaal gebouwde oplossingen voor de vastgoedsector.

