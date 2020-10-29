澳大利亞首屈一指的貿易信貸平臺Marketlend獲得1億美元融資工具

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--澳大利亞首屈一指的市場貿易信貸平臺Marketlend繼續有出色表現，近期已與紐約私人信貸管理者、基於資產的貸款人Crayhill Capital Management LP達成新的1億美元融資工具。該項新工具將為受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響的全球企業提供流動性和現金流管理方面的輔助。它可強化Marketlend現有的貿易信用證券化計畫，該計畫為從事國際貿易的企業提供融資。

Marketlend的實力不斷壯大，今年初的估值為1.75億澳元，隨後募集了850萬澳元的股權，以擴大品牌知名度和行銷。自成立以來，該公司已擁有令人矚目的760名投資者，提供873筆貿易信貸，總價值3.33億澳元。

Leo Tyndall於2014年成立Marketlend，旨在解決國際商會確定的全球貿易融資中龐大的1.5兆美元「貿易融資缺口」。 Leo在金融服務業的經驗十分豐富。在金融服務市場擔任資本市場從業人員時，Leo意識到中小企業沒有像大公司那樣的融資機會，或者無法獲得像大公司那樣的保險保護。Marketlend為中小企業提供營運資金解決方案，並為全球供應鏈中的買賣雙方提供創新、靈活的融資解決方案。Marketlend還能夠代表中小型企業協商並實施保險安排，以使更多的投資參與這些中小型企業融資機會。Crayhill融資工具為Marketlend在亞洲、中東和大洋洲的國際保險貿易應收賬款貸款業務提供支援。

Leo Tyndall表示：「看到市場中的缺口之後，我們意識到需要一個為商品貿易大公司、中小企業和投資者提供貿易信貸的平臺。我們看到大公司和中小型企業的營運資金被鎖在他們的帳戶中，而我們的解決方案將解鎖這些資金。無論是在澳大利亞還是在國際上，我們的目標都是提供能夠為企業提供即時和長期支援的融資方案，尤其是在COVID-19疫情期間。這在當前的國際市場上變得至關重要，因為我們看到銀行、信貸保險公司和出資者正在離開商品領域，但是我們仍然保持營業。我們很高興與Crayhill Capital Management LP合作，並相信此融資工具將使許多國際企業受益。」

Marketlend為借款人提供供應鏈財務、債務人財務與信貸額度產品，周轉速度快且價格具有競爭力。公司從成立之初就對每種貿易信貸工具進行證券化，並提供具有個別化貿易信貸風險保護增強功能的投資。

為了促進釋放中小企業營運資金的需求，Marketlend推出最新產品UnLock。這種「現在購買，以後付款」的B2B解決方案是一種支付閘道，使中小企業能夠增強在供應商的購買力，並將供應商的服務期限延長至最多30天、60天或90天。

「我們目前正在建立UnLock在市場上的品牌知名度，並且正在尋求建立更多的供應商。成功之後，我們將進行首次公開招股。在達成我們的國內增長目標之後，Marketlend有可能於2021年在澳大利亞證券交易所上市，這是令人興奮的前景。」

有關更多資訊，請造訪www.marketlend.com.au和https://unlockb2b.com/。

關於Marketlend：

Marketlend是澳大利亞首屈一指的市場貿易信貸平臺，為中小企業提供營運資金解決方案。該公司為借款人提供供應鏈財務、債務人財務與信貸額度產品，周轉速度快且價格具有競爭力。Marketlend從一開始就對每種貿易信貸工具進行證券化，並提供具有個別化貿易信貸風險保護增強功能的投資。Marketlend成立於2014年，致力於創造一個排除金融透明度、公平性、高回報和效率各方面障礙的商業世界。

關於UnLock：

UnLock是Marketlend的產品，一個市場借貸解決方案，為中小企業提供營運資金解決方案。UnLock是「現在購買，以後付款」的B2B解決方案。它是新的支付閘道，使中小企業可以增加營運資金以提高其購買力。供應商可提供此付款閘道，使買家能夠提前付款並將供應商服務期限延長至最多30、60或90天。

關於Crayhill：

Crayhill Capital Management LP是位於紐約的另類資產管理公司，專門研究基於資產的私人信貸機會。公司於2015年8月成立，並已在美國證券交易委員會註冊為投資顧問。Crayhill致力於通過量身打造的融資結構提供資本解決方案。其基於資產的投資策略利用整個結構性金融與專業金融市場的深厚行業專業知識和關係。有關更多資訊，請造訪www.crayhill.com或發送電子郵件至info@crayhill.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。