Andersen Global weitet seine Präsenz nach St. Kitts und Nevis aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global setzt den Ausbau seines Unternehmens in der Karibik mit einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Buchhaltungsgesellschaft Lanns-Monish & Associates fort. Damit erweitert sich die Präsenz des Unternehmens in St. Kitts und Nevis.

Die 1991 ins Leben gerufene Gesellschaft, die in der Inselhauptstadt Basseterre ihren Sitz hat, wird derzeit von Gründerin und Office Managing Director Marcella Lanns-Monish geleitet. Das aus zehn Spezialisten bestehende Team bietet heimischen und internationalen Kunden abrechnungsbezogene Dienstleistungen, darunter Unternehmensberatung, Umstrukturierung, Steuerwesen, Gehaltsabrechnung und Risikoberatung. Zudem werden Dienstleistungen für zahlreiche Branchen angeboten, beispielsweise Hotelgewerbe, Tourismus, Herstellung und öffentlicher Sektor.

„Das Engagement und die Verantwortungsbereitschaft unseres Teams, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten, hat uns zu einer führenden Institution in unseren Tätigkeitsfeldern gemacht“, sagte Marcella. „Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unseren Kundenservice auf die nächste Ebene zu heben und unsere Reichweite weiter zu vergrößern. Wir freuen uns auf die sowohl lokale als auch internationale Zusammenarbeit mit Andersen und den Mitgliedsfirmen.“

Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz fügte hinzu: „Wir expandieren rasch in der Karibik, und dies mit wirklich hochwertigen Steuer- und Rechtsberatungsfirmen. Da wir unsere Präsenz in dieser Region rasch ausbauen, gewährleistet die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, dass wir sogar noch besser gerüstet sind, weltweit nahtlose, erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Durch unsere Zusammenarbeit mit Lanns-Monish sowie die kürzliche Aneignung der HazelAlleyne Kanzlei decken wir die Regionen St. Kitts und Nevis vollständig ab. Daraus ist eine weitere zentrale Verbindung für die Expansion unseres Unternehmens in der Region entstanden.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 211 Standorten vertreten.

