Andersen Global breidt aanwezigheid in Saint Kitts en Nevis uit

De in Basseterre gevestigde firma, die werd opgericht in 1991, staat onder leiding van oprichter en kantoorbeherend directeur Marcella Lanns-Monish. Het team van tien professionals verleent fiscale en boekhouddiensten aan binnenlandse en internationale cliënten, inclusief bedrijfsadvisering, bedrijfsherstructurering, fiscale naleving, salarisadministratie en risicoadvisering. Daarnaast verlenen ze diensten binnen diverse sectoren, inclusief hospitality, toerisme, productie en de publieke sector.

“De toewijding en het rentmeesterschap van ons team om cliënten superieure service te verlenen, heeft ons geholpen toonaangevend te worden binnen onze praktijkgebieden”, zei Marcella. “Dankzij deze samenwerking kunnen we de dienstverlening aan onze cliënten naar een hoger niveau tillen en ons bereik verder uitbreiden. We kijken ernaar uit om samen te werken met de samenwerkende en aangesloten firma’s van Andersen, zowel lokaal als internationaal.”

Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen, voegde daaraan toe: “We breiden in hoog tempo uit in het Caraïbisch gebied, met fiscale en juridische firma’s van uitmuntende kwaliteit. “Onze samenwerking met gelijkgestemde partijen tijdens onze snelle uitbreiding binnen deze regio, garandeert dat we nog beter uitgerust zijn om wereldwijd naadloze dienstverlening aan te bieden. Onze samenwerking met Lanns-Monish, naast onze recente toevoeging van het advocatenkantoor HazelAlleyne, geeft ons volledige dekking in St. Kitts en Nevis en is wederom een belangrijke stap in de uitbreiding van onze organisatie in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 211 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

