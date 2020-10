Andersen Global développe sa présence à Saint-Kitts-et-Nevis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion dans les Caraïbes grâce à un accord de collaboration avec le cabinet comptable multi-services Lanns-Monish & Associates, élargissant ainsi la présence de l’organisation à Saint-Kitts-et-Nevis.

Créée en 1991, le cabinet basé à Basseterre est dirigé par sa fondatrice et directrice générale Marcella Lanns-Monish. L’équipe composée de dix professionnels fournit des services fiscaux et comptables à des clients nationaux et internationaux, notamment des services de conseil commercial, de restructuration d’entreprise, de conformité fiscale, de paie et de risque. Le cabinet fournit en outre des services à plusieurs secteurs, parmi lesquels l’hôtellerie, le tourisme, la fabrication et le secteur public.

« Le dévouement et la gestion dont fait preuve notre équipe pour offrir à nos clients le meilleur service qui soit nous ont permis de devenir des chefs de file dans nos domaines de pratique », a déclaré Marcella. « Cette collaboration nous permettra d’améliorer notre service à la clientèle et d’étendre encore davantage notre portée. Nous sommes ravis de travailler aux côtés des cabinets collaborateurs et membres d’Andersen, à la fois à l’échelle locale et internationale. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « Nous procédons à une expansion rapide aux Caraïbes, aux côtés de cabinets fiscaux et juridiques de très haute qualité. « À l’heure où nous poursuivons notre expansion rapide dans cette région, en faisant équipe avec des collaborateurs qui ont le même état d’esprit, nous sommes de mieux en mieux équipés pour offrir un service sans faille à travers le monde. Notre collaboration avec Lanns-Monish, ainsi que notre récent ajout du cabinet d’avocats HazelAlleyne, nous confèrent une couverture totale à Saint-Kitts-et-Nevis, et constituent un nouveau lien clé dans le cadre de l’expansion de notre organisation dans la région. »

