LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Harbert Management Corporation ("HMC") e Claret Capital Partners Limited ("Claret"), una società fondata da David Bateman e Johan Kampe, annunciano la chiusura di una transazione che ha visto, da parte di Claret, l'assunzione della piena proprietà e del pieno controllo dei soci generali dei fondi di investimento di Harbert European Growth Capital ("HEGC"), inclusi Harbert European Growth Capital Fund I, L. P. ("HEGCF I"), Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp ("HEGCF II") e di Harbert / Claret European Growth Capital Fund III, SCSp ("HEGCF III"), di recente formazione. HMC e le sue affiliate manterranno il ruolo di investitori in HEGCF I e in HEGCF II, e gli interessi di HMC continueranno a essere in linea con gli investitori in HEGCF I e in HEGCF II.

