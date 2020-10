Andersen Global espande la propria presenza a St. Kitts e Nevis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua ad espandersi nei Caraibi attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio contabile full-service Lanns-Monish & Associates, consolidando ulteriormente la presenza dell’organizzazione a St. Kitts e Nevis.

Fondato nel 1991, lo studio con sede generale a Basseterre è amministrato dal fondatore e direttore generale Marcella Lanns-Monish. Il team, che si avvale della collaborazione di dieci professionisti, fornisce servizi in ambito fiscale e contabile a clienti nazionali e internazionali in diverse aree, tra cui: consulenza aziendale, ristrutturazione aziendale, conformità fiscale, retribuzione e consulenza sui rischi. Lo studio fornisce inoltre servizi a una vasta gamma di industrie, compresi i settori alberghiero, turistico, manifatturiero e pubblico.

“La rigorosa osservanza da parte del nostro team del principio di amministrazione responsabile e la sua dedizione nell’offerta di un servizio ineccepibile ci hanno aiutato ad affermarci quali leader nelle aree in cui operiamo”, ha affermato Marcella. “Questa collaborazione ci permetterà di innalzare il nostro servizio al cliente a un livello inedito e di espandere ulteriormente l’ambito della nostra portata. Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare insieme agli altri studi con cui Andersen intrattiene rapporti di affiliazione e collaborazione a livello locale e internazionale.”

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Ci stiamo espandendo rapidamente nei Caraibi e lo stiamo facendo con l’aiuto di studi di consulenza fiscale e legale d’alto calibro. Nel portare avanti la nostra rapida espansione in questa regione, l’instaurazione di rapporti di collaborazione con individui che condividono la nostra stessa mentalità ci permetterà di operare in modo ancor più efficiente su scala globale. La nostra collaborazione con Lanns-Monish, che va ad aggiungersi a quella instaurata di recente con lo studio legale HazelAlleyne, ci dota di una copertura completa a St. Kitts e Nevis e rappresenta un altro tassello importante per l’espansione della nostra organizzazione nella regione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 211 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

