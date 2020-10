Lancement du film antimicrobien nano-argent ‘POSTsilver™’ pour la protection contre les virus

Montréal--(BUSINESS WIRE)--POSTsilver, un film antibactérien à base des ions d'argent qui est prouvé de tuer 99,9 % des germes et des virus, est lancé au Canada grâce à un accord de distribution exclusif avec la société québécoise A2Z Wholesale Inc. POSTsilver est une pellicule transparente intelligente permettant de protéger les surfaces où le risque de transmission de bactéries et de virus - comme le COVID-19 - est possible. POSTsilver adhère facilement à un large éventail de surfaces dans les espaces publics, notamment les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, les chariots d'épicerie, les bureaux, les guichets automatiques, les surfaces des transports en commun, les comptoirs de restaurant, etc. Tout en offrant une protection microbienne, la pellicule transparente n'augmente pas les caractéristiques superficielles pour un déploiement discret.

POSTsilver tire ses propriétés antimicrobiennes des ions d'argent chargés positivement et NANOX ™, un agent antibactérien approuvé par la FDA. Cette technologie exclusive est intégrée dans des feuilles de vinyle transparentes pour POSTsilver. Selon la FDA, "les ions d'argent ont une caractéristique antimicrobienne large contre les bactéries, les champignons et les virus et peuvent rapidement tuer les microorganismes".1 Les ions d'argent chargés positivement et intégrés dans POSTsilver peuvent traverser les parois cellulaires des bactéries, perturber le métabolisme des bactéries et l'ADN pour éliminer la menace d'infection.2 Les tests effectués par les laboratoires de la Société générale de surveillance (SGS) ont démontré que POSTsilver réduit des bactéries tel que la E. coli et la Klebsiella de plus de 99,9 % lors des tests d’une durée d’une heure seulement. Les tests effectués pendant 24 heures ont également démontré une réduction de plus de 99,9 % des bactéries sévères telles que le Staphylococcus et les salmonelles (Salmonella).

La pellicule transparente décompose en permanence les microbes potentiellement dangereux, ce qui constitue une couche supplémentaire pour les régiments de nettoyage et de désinfection réguliers. L'adhésif de la pellicule adhère à toute surface et est certifié par des laboratoires accrédités pour tuer continuellement 99,9 % des bactéries et des virus. Les propriétés durables du vinyle peuvent durer jusqu'à cinq ans après l'installation. Les agents microbiens potentiels sur les points de contact partagés au quotidien constituent un risque permanent au cours des interactions quotidiennes. Selon le New England Journal of Medicine, les scientifiques de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses ont découvert que le COVID-19 était détectable jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable. 3 Cela rend les nouvelles solutions techniques, en plus des régiments de nettoyage robustes, encore plus vitales pour la santé et la sécurité.

"Lorsque la pandémie a commencé, l'entreprise familiale a réalisé que nous pouvions participer à la lutte contre la COVID-19 en créant une division médicale axée sur l'approvisionnement en fournitures de désinfection et de protections essentielles", a déclaré Ishan Singh, directeur de l'exploitation d'A2Z. "Nous avions l’avantage de notre position unique et l’expertise d’A2Z pour trouver, créer et livrer des produits innovants grâce à nos réseaux et nos chaînes d'approvisionnement expérimentées. POSTsilver ne promet pas seulement de combattre les germes nocifs qui nous entourent, mais offre également une tranquillité d'esprit maintenant et pour l'avenir".

À propos de POSTsilver

POSTsilver est un film antimicrobien révolutionnaire qui peut être appliqué sur toutes les surfaces et qui est prouvé de tuer 99,9 % des germes et des virus. Cette technologie antimicrobienne en nanoparticules des ions argent est non toxique et assure la stérilisation, la désinfection et une protection antimicrobienne pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le film POSTsilver s'installe facilement sur toute surface plane ou courbe et assure la sécurité dans les cafétérias et les pupitres des écoles, dans les transports publics, les surfaces vitrées, les écrans tactiles, ainsi que dans les bureaux et de nombreux autres lieux publics. Recherchez l’étiquette POSTsilver comme signe de sécurité sur diverses surfaces dans les espaces publics.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à réduire les microbes pour vos besoins spécifiques sur POSTsilver.com

