OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK), heeft vandaag aangekondigd dat het 50 miljoen doses van Moderna’s COVID-19-vaccin kandidaat, mRNA-1273, zal importeren en distribueren, te beginnen met de eerste helft van 2021, in afwachting van licentieverlening in Japan. Deze inspanning maakt deel uit van een drievoudige overeenkomst tussen Takeda, Moderna en het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW). Moderna heeft eerder aangekondigd dat de 30.000 deelnemers aan de fase 3 klinische studie van mRNA-1273 met een dosis van 100 µg in de VS volledig is ingeschreven.

