LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Harbert Management Corporation (“HMC”) en Claret Capital Partners Limited (“Claret”), een bedrijf gevormd door David Bateman en Johan Kampe, zijn verheugd de afronding van een transactie aan te kondigen waarmee Claret volledige eigendom van en controle over de algemene partners van de investeringsfondsen van Harbert European Growth Capital (“HEGC”), waaronder Harbert European Growth Capital Fund I, LP (“HEGCF I”), Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp (“HEGCF II” ) en het onlangs gelanceerde Harbert / Claret European Growth Capital Fund III, SCSp (“HEGCF III”). HMC en zijn dochterondernemingen blijven investeerders in HEGCF I en HEGCF II, en de belangen van HMC blijven in lijn met investeerders in HEGCF I en HEGCF II.

In verband met de transactie huurt Claret het volledige HEGC-investeringsteam in, neemt de huurovereenkomst voor hun huidige kantoorruimte in Londen over en verwerft daarmee gerelateerde activa van HMC. Johan Kampe, Managing Partner van Claret, zei “ In de afgelopen zeven jaar hebben we een fantastisch team van investeringsprofessionals opgebouwd die hebben bewezen uitstekende rentmeesters te zijn van het kapitaal dat via HEGCF I en HEGCF II is geïnvesteerd. Dit investeringsteam zal hetzelfde blijven, en hun activiteiten zullen naar verwachting naadloos doorgaan naarmate we beginnen met het investeren van HEGCF III. ”

