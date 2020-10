Grupo Ageas Portugal choisit FRISS pour prévenir la fraude et protéger ses clients

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Grupo Ageas Portugal, au service d'environ 1,7 million de clients par l’intermédiaire de 1281 employés et de 2722 agents, a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné la détection de la fraude aux sinistres de FRISS afin de rationaliser le traitement des réclamations numériques, de prévenir la fraude et de protéger ses clients.

La solution de détection en temps réel FRISS offre une combinaison unique et prête à l'emploi d'indicateurs de risque et de fraude grâce à des techniques avancées d'intelligence artificielle, telles que les modèles prédictifs, l'analyse des réseaux et la fouille de texte. Grâce à cette solution de détection des fraudes aux sinistres, flexible et évolutive, Grupo Ageas va poursuivre sa transformation digitale et rationaliser ses opérations en toute sécurité. Ses clients pourront bénéficier d’un service au-delà du domaine des assurances tandis que les risques élevés seront automatiquement signalés pour une enquête plus approfondie.

La solution FRISS est déjà intégrée à Duck Creek Claims. Afin de fournir une expérience transparente à ses experts en sinistres, Grupo Ageas Portugal utilisera l’Anywhere Enabled Integration pour cette solution disponible dans Duck Creek’s Content Exchange. En plus de fournir un service rapide aux clients des assureurs, cela limitera également le nombre de faux positifs tout en laissant le temps aux employés de se concentrer sur leurs clients. Ceci est un bel exemple de partenariat axé sur l'innovation technologique.

Sjoerd Smeets, directeur de la gestion des risques chez Grupo Ageas, a déclaré : « En choisissant FRISS, nous avons opté pour une entreprise entièrement dédiée à la prévention de la fraude, qui a su démontrer au cours du processus de sélection, sa connaissance du secteur, ses solutions techniques pertinentes et particulièrement son agilité. Nous sommes convaincus qu'avec FRISS, nous détecterons davantage de fraudes, traiterons les déclarations de sinistres plus rapidement et offrirons des services de meilleure qualité à nos clients. »

Ariane Braam-Verkoren, directrice de l’alliance internationale chez FRISS, a ajouté : « Au fil des années passées chez FRISS à étendre nos activités à de nombreux nouveaux sites dans le monde, je suis ravie d’observer qu’autant d’assureurs rejoignent notre quête d'une assurance honnête. Nous sommes fiers d'accueillir Grupo Ageas et d'être leur partenaire de choix dans la lutte contre la fraude au Portugal. »

« Afin d’offrir le meilleur à nos clients en matière de détection des risques et des fraudes, il était essentiel pour nous de nous aligner avec un partenaire comme FRISS », a déclaré Juan Antonio Costa, directeur pays pour l'Espagne et le Portugal chez Duck Creek Technologies. « Leur solution utilise des technologies ultramodernes comme l'apprentissage automatique et l'IA, et Grupo Ageas Portugal a fait un excellent choix pour ses clients et pour l'efficacité de son organisation en exécutant rapidement cette étape de sa transformation numérique. »

Le logiciel FRISS de détection de la fraude aux sinistres sera déployé dans les secteurs d’activité de l’automobile, de la propriété, des accidents du travail et des accidents personnels de Grupo Ageas Portugal.

À propos de Grupo Ageas Portugal

Fondé en 1824, Ageas est un groupe d'assurance international basé à Bruxelles et présent dans 14 pays d'Europe et d'Asie. Opérant au Portugal depuis 2005, Ageas investit principalement sur ce marché, où il entend se développer, à travers des partenariats solides et en contribuant au développement du pays et de la société grâce à la Fondation Ageas et en accompagnant les clients dans la gestion, l’anticipation et la prévention contre les risques et les imprévus, afin qu'ils puissent vivre le présent et l'avenir avec un maximum de sécurité et de sérénité. L'Ageas Portugal Group a pour mission d’apporter une expérience émotionnelle et pertinente dans la vie des individus, en se positionnant comme partenaire de référence dans le domaine des assurances et en offrant le meilleur environnement de travail pour les entrepreneurs. Pour cela, le groupe emploie 1281 personnes et 2722 médiateurs afin d’offrir un service irréprochable à environ 1.7 millions de clients des différentes marques commerciales : Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental et Seguro Directo. Afin de diversifier son activité et de se rapprocher de ses clients, l'Ageas Portugal Group va au-delà du domaine de l'assurance en proposant une large gamme de services à travers Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara and Mundo Ageas. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet, ou suivez-nous sur Linkedin et Instagram.

À propos de Duck Creek Technologies :

Duck Creek Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de systèmes de base pour le secteur des assurances IARD et générales. En accédant à Duck Creek OnDemand, la solution SaaS d'entreprise de la société, les assureurs sont en mesure de naviguer dans l'incertitude et de saisir les opportunités de marché plus rapidement que leurs concurrents. Les solutions riches en fonctionnalités de Duck Creek sont disponibles sur une base autonome ou en tant que suite complète, et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.duckcreek.com.

À propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection automatisée des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection équipées d’une intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes ont aidé plus de 175 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les solutions sont implémentées en 4 mois et garantissent un retour sur investissement multiplié par 10 ainsi qu’une augmentation de 80 % du traitement direct des demandes d’assurances et des sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une bonne croissance du portefeuille et optimisent l’expérience client. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.friss.com ou Twitter.

