Takeda expande o fornecimento da vacina contra COVID-19 no Japão por meio de parceria com a Moderna e o governo japonês

OSAKA (Japão)--(BUSINESS WIRE)--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que importará e distribuirá 50 milhões de doses da vacina candidata contra a COVID-19 da Moderna (mRNA-1273) a partir do primeiro semestre de 2021, com licenciamento pendente no Japão. Este esforço é parte de um acordo de três vias entre a Takeda, a Moderna e o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão. A Moderna anunciou anteriormente que o ensaio clínico de Fase 3 de 30 mil participantes da mRNA-1273 no nível de dose de 100 µg nos EUA está totalmente preenchido.

Isso segue o anúncio recente da Takeda de que está estabelecendo a capacidade de fabricar a vacina candidata contra a COVID 19 da Novavax em suas instalações no Japão para fornecer suprimentos de longo prazo à população japonesa. Os esforços da Takeda para fornecer as vacinas candidatas contra a COVID-19 da Moderna e da Novavax ao Japão são apoiados pelo MHLW e pela Agência Japonesa de Pesquisa e Desenvolvimento Médico (AMED).

“A Takeda está colaborando com o governo japonês e os desenvolvedores de vacinas para proporcionar acesso rápido e sustentado às vacinas contra COVID-19 no Japão”, disse Rajeev Venkayya, M.D., presidente da Unidade Global de Negócios de Vacinas da Takeda. “Escolhemos trabalhar com a Novavax e a Moderna, ambas com vacinas candidatas promissoras, e continuaremos apoiando a resposta mundial à COVID-19 por meio de esforços de P&D na Takeda.”

Sob os termos do novo contrato com o MHLW e a Moderna, a Takeda será responsável por garantir as aprovações regulatórias necessárias antes de distribuir 50 milhões de doses da vacina candidata contra a COVID-19 da Moderna no Japão. A Moderna fornecerá o produto acabado e apoiará a Takeda em seus esforços de desenvolvimento e regulamentação.

Sobre os esforços contra a COVID-19 da Takeda

A Takeda está adotando uma abordagem abrangente para tratar e prevenir a COVID-19 por meio de várias atividades e parcerias com foco no desenvolvimento avançado de uma variedade de terapias e vacinas potenciais. A Takeda é cofundadora da CoVig-19 Plasma Alliance e juntou forças com outras empresas líderes em plasma para desenvolver e fabricar medicamentos de imunoglobulina hiperimune experimental na luta global contra a COVID-19. A Alliance também está participando da coalizão The Fight Is In Us e da campanha relacionada de doação de plasma convalescente. A empresa também está avaliando os produtos existentes da Takeda e aqueles em desenvolvimento para atividade contra o vírus COVID-19 e se juntou à COVID R&D Alliance, à IMI Care Alliance e à parceria Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV). A Takeda elaborou uma parceria com o Governo do Japão, a Novavax e a Moderna para ajudar a acelerar a disponibilidade de uma vacina contra COVID-19. Estamos alavancando nossas extensas e bem estabelecidas capacidades mundiais de fabricação e fornecimento e aproveitando nossos esforços existentes de preparação para uma pandemia de influenza no Japão. A Takeda apoia nossos parceiros e alianças em um objetivo comum de descobrir, desenvolver e fornecer rapidamente tratamentos e vacinas eficazes para a COVID-19 e garantir a preparação para futuras pandemias.

Compromisso da Takeda com as vacinas

As vacinas evitam de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano e transformaram a saúde pública mundial. Nos últimos 70 anos, a Takeda forneceu vacinas para proteger a saúde das pessoas no Japão. Hoje, o setor de negócios global de vacinas da Takeda aplica inovação para combater algumas das doenças infecciosas mais desafiadoras do mundo, como a dengue, COVID-19, zika e norovírus. A equipe da Takeda possui um excelente histórico e um excepcional conhecimento no desenvolvimento, fabricação e acesso global às vacinas para o avanço de uma fonte de suprimentos de vacinas a fim de atender a algumas das necessidades mais urgentes de saúde pública do mundo. Para mais informações, acesse www.TakedaVaccines.com.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores, orientada para P&D, com sede no Japão, empenhada em trazer um saúde melhor e um futuro mais brilhante para os pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D colaborativos para criar um pipeline robusto e diversificado. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países.

Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.