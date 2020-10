LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Il Grupo Ageas Portugal, che con 1.281 dipendenti e 2.722 agenti serve circa 1,7 milioni di clienti, oggi annuncia di aver scelto la soluzione di individuazione delle frodi sui sinistri targata FRISS per razionalizzare la gestione digitale dei sinistri e tutelare i clienti grazie alla prevenzione delle frodi.

La soluzione in tempo reale di FRISS offre una combinazione esclusiva di indicatori su rischi e frodi già pronti per l'uso e basati su potenti tecniche IA, come i modelli predittivi, l'analisi delle reti e il mining testuale. Grazie a questa soluzione flessibile e a prova di futuro per l'individuazione delle frodi sui sinistri, il Grupo Ageas Portugal proseguirà nel percorso di trasformazione digitale e di razionalizzazione delle operazioni all'insegna della sicurezza.

