Allegro DVT, de toonaangevende leverancier van testsuites voor videocodec-compliance en halfgeleider-video-IP's, heeft vandaag aangekondigd dat Realtek Semiconductor, een van 's werelds grootste en meest succesvolle fabless halfgeleiderbedrijven, de VVC-test van Allegro DVT heeft geselecteerd streams en zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten van Realtek voldoen aan de nieuwe opkomende VVC-videocompressiestandaard.

Versatile Video Coding (VVC) is de nieuwste videocompressiestandaard die in juni 2020 werd voltooid. De VVC codec is ontworpen om veelzijdig te zijn en geschikt voor alle videotoepassingen zoals mobiele telefonie, VOD, omroep, OTT-streaming, videoconferenties, scherminhoud , 360 ° en schaalbare codering en hun vereisten in termen van resolutie, bitrates en latentie.

De Allegro DVT VVC test suite maakt uitgebreide dekking en verificatie van VVC-decoders mogelijk en zorgt ervoor dat decoders volledig compatibel zijn met alle hoekgevallen van de VVC-specificatie.

