Andersen Global開始向阿爾巴尼亞擴張

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global繼續專注於歐洲地區的擴張策略，已在阿爾巴尼亞新增合作的法律事務所KALO & ASSOCIATES。

該法律事務所於1994年由管理合夥人Perparim Kalo創立，是阿爾巴尼亞首屈一指的法律事務所。該事務所擁有八名合夥人和30名專業人士，在銀行和金融、公司、商業訴訟和仲裁、就業、稅務、基礎設施、智慧財產權和房地產等領域都有出色業務能力。除了與大型專案、投資者和國際金融機構（包括許多全球500大企業）合作外，該法律事務所還參與起草有關擔保交易、金融租賃、退休基金、集體投資基金、電信、特許權、再生能源和能源效率等方面的法律，對制定現代商業立法以及監管架構有所貢獻。此外，該法律事務所在IFLR1000、Chambers和Legal 500中也名列前茅。

Perparim表示：「隨著商業環境不斷變化以及我們的客戶業務持續成長，客戶希望與擁有技能、知識並有能力適應其不斷變化的需求的公司合作。與Andersen Global的合作，將使我們能夠不分國界提供無縫服務，從而強化我們的能力並支援客戶的成長。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「我們的擴張策略使本組織能夠將平臺快速擴充至全球，創建強大的業務，納入在各自市場為客戶服務設定標準的公司。Perparim及其團隊也不例外，展示了最高的專業水準和對管理的投入。他們為該地區提供更多具相乘效應的業務版圖，並且與我們的全球作法整合良好。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過210個據點和逾6,000名專業人員。

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