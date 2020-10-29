Andersen Global开始向阿尔巴尼亚扩张

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global继续专注于欧洲地区的扩张战略，已在阿尔巴尼亚增加合作律所KALO & ASSOCIATES。

该律所于1994年由管理合伙人Perparim Kalo创立，是阿尔巴尼亚一家领先律师事务所。该律所拥有八名合伙人和30名专业人士，在银行和金融、公司、商业诉讼和仲裁、就业、税务、基础设施、知识产权和房地产等领域都有出色业务能力。除了与大型项目、投资者和国际金融机构（包括许多世界500强公司）合作外，该律所还通过参与起草有关担保交易、金融租赁、养老基金、集体投资基金、电信、特许权、可再生能源和能效等方面的法律，为制定现代商业立法以及监管框架做出贡献。此外，该律所在IFLR1000、Chambers和Legal 500中的排名也很靠前。

Perparim表示：“随着商业环境的不断变化以及我们客户业务的持续增长，客户已希望与一家拥有技能、知识并有能力适应其不断变化的需求的公司合作。与Andersen Global的合作，将使我们能够不分国界提供无缝服务，从而增强我们的能力并支持我们客户的增长。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们的扩张战略使我们组织能够将平台快速扩展至全球，创建强大业务，纳入在各自市场为客户服务设定标准的公司。Perparim及其团队也不例外，展示了最高的专业水准和对管理的承诺。他们为该地区提供了更多的协同业务覆盖，能够与我们的全球方法很好地契合。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过210个分支机构和逾6,000名专业人员。

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