AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk en SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), de leider in het voeden van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat Agile Content (BME Growth: AGIL.MC) zijn beveiligde videoservice heeft uitgebreid met Verimatrix Multi-DRM bediend door de Verimatrix Secure Cloud voor hun populaire AgileTV OTT-service. AgileTV is de E2E OTT-service die volledig wordt beheerd door Agile Content. Bezoek voor meer informatie www.agiletv.es.

Door problemen op het gebied van complexiteit en beveiliging aan te pakken en tegelijkertijd Agile Content in staat te stellen de volledige controle te behouden over het AgileTV-serviceaanbod en de relaties met abonnees, zorgt de Multi-DRM-oplossing van Verimatrix voor een ongeëvenaarde gemoedsrust door bewezen betrouwbaarheid, bedrijfscontinuïteit en centraal gehoste beveiliging.

