Andersen Global iværksætter albansk udvidelse

Virksomheden, der blev grundlagt i 1994 af administrerende partner, Perparim Kalo, er et af Albaniens førende advokatfirmaer. Med et team bestående af otte partnere og 30 eksperter har virksomheden bevist sine evner indenfor bankvirksomhed og finans, virksomhed, retssager og voldgift, ansættelse, skat, infrastruktur, intellektuel ejendom og fast ejendom. Foruden at arbejde med store projektor og investorer og IFI'er (internationale finansielle institutioner), herunder en række Fortune 500-virksomheder, har firmaet bidraget til udviklingen af en moderne erhvervsjura og regulatorisk rammearbejde via involvering i udkast til love om sikrede transaktioner, finansiel leasing, pensionsfonde, kollektive investeringsfonde, telekommunikation, koncessioner, vedvarende energi og energieffektivitet. Derudover er virksomheden rangeret af IFLR1000, Chambers og Legal 500.

"I takt med at forretningsmiljøet fortsat ændrer sig, og vores klienters drift fortsætter med at vokse, ønsker de at partner op med en virksomhed, der besidder kvalifikationer, viden og evner at tilpasse til deres udviklingsbehov," siger Perparim. "At samarbejde med Andersen Global gør det muligt for at forbedre vores kvalifikationer og støtte vores klienters vækst ved at levere problemfri service på tværs af grænser."

Andersen Globals bestyrelsesformand og Andersens CEO, Mark Vorsatz, fortsætter, "Vores udvidelsesstrategi har gjort det muligt for vores organisation hurtigt at skalere virksomhedens globale platform, som er skabt af formidable tilstedeværelse, som består af virksomheder, der sætter standarden for klienttjenester i deres respektive markeder. Perparim og hans team er ingen undtagelse, og de demonstrerer høje professionelle standarder og engagement i ledelse. De leverer ekstra synergistisk dækning i regionen og passer godt ind i vores globale tilgang."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 210 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

