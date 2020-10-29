Wipro加強與SAP在房地產領域產業雲端解決方案方面的合作

紐澤西州東布朗斯威克和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣佈，該公司將與SAP SE聯合創新適用於房地產業的雲端解決方案。

SAP正以智慧企業策略為基礎，擴大其垂直解決方案，以利用產業雲端應用程式生態系統填補其投資組合中的空白，這些產業雲端應用程式不僅利用SAP® Cloud Platform和先進科技，而且可與SAP Business Network及智慧套件相互操作。合作夥伴是SAP智慧企業策略中不可或缺的一環，Wipro將在開發適用於房地產業的專用解決方案方面貢獻其產業見解和知識。

首先，Wipro已為房地產業推出租客獲取管理(TAM)解決方案。TAM解決方案以機器人流程自動化、人工智慧和機器學習等智慧科技為基礎，為租賃代理提供無縫、即時、一致的體驗以執行「從潛在客戶到承租」(“Lead to Lease”)活動，加快租賃交易轉換。它也可以作為SAP Customer Experience和SAP S/4HANA®軟體的雲端橫向擴充進行整合。此外，該解決方案還利用Wipro針對房地產的預先配置產業解決方案來加速SAP S/4HANA®部署，以及管理端到端房地產業務流程。

Wipro Limited副總裁兼SAP服務全球業務主管Srinivas Sai Nidadhavolu表示：「Wipro與SAP的合作將推動創新，以協助客戶解決實際業務挑戰。這項計畫將幫助房地產企業不斷創新，並從市場中脫穎而出。我們還將繼續為其他產業設計新的解決方案。」

SAP工程、建築和營運產業事業部主管Johnny Clemmons表示：「Wipro開發的TAM解決方案將填補我們投資組合中的關鍵空白，並為我們的客戶提供更加無縫的「從潛在客戶到承租」流程。這是我們兩家組織之間的聯合創新如何為雙方共同客戶創造價值的完美典範。我們期待以更多產業雲端解決方案共同為房地產客戶解決更多的業務問題。」

Wipro的TAM解決方案是SAP認證的合作夥伴應用程式，在SAP合作夥伴產品數位市場SAP App Center上提供。請造訪www.sapappcenter.com，查看、試用和購買Wipro的TAM解決方案。在SAP App Center上每購買一次，SAP都將種下一棵樹。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是全球首屈一指的資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司。我們充分利用認知運算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興科技的力量，協助客戶適應數位時代，並讓他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過18萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相聯繫，以打造更美好且勇於進取的新未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wipro.com。

Wipro前瞻性陳述與警戒性聲明

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro控制範圍之內。此等陳述包括但不僅限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們的盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的科技需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少科技支出，對市場對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，延緩潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場顧問服務的能力，致使我們無法為客戶提供服務或延遲提供服務，這一切都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關且並不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。

可能影響我們未來營運結果的其他風險，在我們遞交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不限於Form 20-F年報。這些文件可從www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司遞交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

SAP前瞻性陳述

本新聞稿中所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述，符合1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義。所有前瞻性陳述均受SAP向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中所述的各種風險和不確定性的影響，包括其最新的Form 20-F年報，可能導致實際結果與預期截然不同。SAP告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，SAP也無義務更新，這些前瞻性陳述僅代表其發佈之日的事實。

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